Următoarea stea a tenisului românesc, Jaqueline Cristian, gonește spre prima sută WTA: „A început munca serioasă.” 

Jaqueline Cristian (23 de ani, 105 WTA) traversează cel mai bun sezon al carierei în proba de senioare. Campioană mondială pe când avea doar 14 ani, sportiva din România și-a început ascensiunea către prima sută mondială alături de noul său antrenor, francezul Thomas Drouet, care a condus-o pe Martion Bartoli înspre titlul de campioană la ediția 2013 a turneului de la Wimbledon.

„Schimbările au început să apară de acum trei luni, când mi-am schimbat antrenorul. S-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea, în tenis, disciplină, organizare. Ideea de performanță în sine a făcut un clic în capul meu, sigur m-am maturizat o dată cu venirea lui Thomas (Drouet).

A început munca serioasă. Au venit antrenamentele acelea după care vomiți la final și nu-ți mai trebuie absolut nimic. Vrei doar să te duci acasă să dormi. Acum, încep să se vadă și rezultate,” a declarat Jaqueline Cristian într-un interviu Transylvania Open BT Talk.

Jaqueline Cristian: „Eu cred că înfrângerile te învață mai multe decât victoriile.”

La un pas de intrarea în prima sută mondială, Jaqueline Cristian are poftă de rezultate mari și este gata să învețe orice lecție pe care tenisul i-o pregătește. A început Transylvania Open cu o victorie în trei seturi și două tiebreak-uri, muncită din greu, scor 3-6, 7-6, 7-6 în defavoarea Kajei Juvan (98 WTA și l-a continuat cu un succes răsunător în dauna Ajlei Tomljanovic (43 WTA), căreia nu i-a lăsat set, eliminând-o, scor 7-6, 7-5.

„Mai am foarte multe lucruri de îmbunătățit. Îmi doresc doar să fiu sănătoasă, pentru că știu ce înseamnă să ai accidentări. Am fost o junioară destul de accidentată. Consider că, dacă rămân sănătoasă și pe drumul acesta al disciplinei, cred că am să progresez din ce în ce mai mult. Clasament, puncte, rezultate, bani, faimă - tot ce vreți - cred că alea vin la pachet,” a adăugat Jaqueline Cristian în cadrul aceluiași interviu.

„Abia aștept sezonul următor, să pot să joc turneele mari și să fiu și eu acolo. De la toate jucătoarele încerc să fur câte ceva. Sunt o jucătoare agresivă, dar în același timp mi-aș dori să pot să mă mișc ca și Simona sau să servesc precum Osaka,” a completat Jaqueline Cristian, care o va înfrunta pe Simona Halep în faza sferturilor de finală ale turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca. În sezonul 2021, Jaqueline Cristian a reușit record de victorii obținute în circuitul WTA, 34, dintre care 18, pe suprafață dură.

Bernard Tomic, Marion Bartoli, Peng Shuai, Jo-Wilfred Tsonga, Wang Qiang și Timea Babos se numără printre jucătorii pe care Thomas Drouet i-a antrenat.

Prima întâlnire directă între Simona Halep și Jaqueline Cristian va avea loc vineri, 29 octombrie, de la ora 18:00 și va fi transmisă live text pe www.sport.ro.