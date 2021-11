„Săptămâna asta voi fi propriul meu antrenor.” Emma Răducanu, campioana de Grand Slam care nu a jucat tenis 3 luni 

Sinceritatea Emmei Răducanu nu încetează să-i uimească pe jurnaliști, în timpul conferințelor de presă. Pregătită de startul turneului WTA 250 din Linz, ultima competiție oficială pe care o joacă în acest an, campioana de la US Open le-a mărturisit ziariștilor austrieci că va avea un antrenor nou la ediția 2022 a Openului Australian, dar și că se va antrena singură în timpul întrecerii din Austria.

„Sunt optimistă cu privire la situația mea. Mă aflu într-un loc bun, sunt încrezătoare că o să am un antrenor la Australian Open. Săptămâna aceasta, îmi voi fi propriul antrenor din nou, lucru pe care îl văd bun, pe termen lung,” a declarat Emma Răducanu, sfertfinalistă la Transylvania Open, în turneul desfășurat la finalul lunii octombrie.

Emma Răducanu: „Nu am atins racheta de tenis în primele trei luni ale anului.”



Cu zece victorii fără set pierdut la Flushing Meadows, Emma Răducanu a șocat planeta tenisului, dar succesul său devine mai impresionant, în condițiile în care britanica a dezvăluit că nu a atins deloc racheta de tenis în primele trei luni ale anului, fiind ocupată cu examenele.

„În ianuarie, februarie și martie nici măcar nu am atins vreo rachetă de tenis. Am făcut primul antrenament pe teren în data de 18 martie. În primele trei luni ale anului am stat la birou, timp de nouă ore pe zi.

Simt că trebuie să mă bucur de moment și de locul în care mă aflu, pentru că, privind în urmă, am ajuns departe, e de necrezut,” a completat Emma Răducanu.

În primul meci pe care îl va disputa la Linz, Emma Răducanu va primi replica unei jucătoare venite din calificări.