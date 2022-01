„Încerc să joc fără să-mi pese de faza competiției.” Prima reacție a Soranei Cîrstea după calificarea în optimi la AO 22

În jurul orei locale 23:30, Sorana Cîrstea a încheiat meciul din turul al treilea în ediția 2022 a Openului Australian, partidă finalizată cu un rezultat mare pentru jucătoarea din țara noastră.

Cîrstea a eliminat-o pe finalista de la Roland Garros, Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-3, 2-6, 6-2, într-o oră și 42 de minute de joc. Sorana o conduce acum pe Anastasia cu 4-3 la meciurile directe.

???????? Romanian tennis is lit! ????

Cîrstea joins Halep into the 4R at the Aussie Open.

Faces Swiatek next.

Halep beat Swiatek in her 4R game last year in Melbourne. #Romanian #Tennis #AusOpen pic.twitter.com/OahEpYlJxF