"Zgura e cea mai rea suprafata, dar daca voua va place sa va tavaliti in noroi ca un caine, eu nu va judec!" Numarul 2 ATP, Daniil Medvedev a cerut sa fie descalificat de la Roma 

Numarul 2 mondial, Daniil Medvedev isi continua seria neagra a rezultatelor semnate pe zgura. Finalistul de la Australian Open s-a oprit inca din primul tur jucat la Roma, invins fiind de conationalul Aslan Karatsev, scor 6-2, 6-4.

In primele doua turnee ATP Masters 1000 ale stagiunii de zgura, Madrid si Roma, Medvedev a bifat o singura victorie, impotriva numarului 48 ATP, Alejando Davidovich Fokina, scor 4-6, 6-4, 6-2.

Mai surprinzatoare decat forma recenta a tenismenului rus pe zgura au fost cuvintele spuse de Daniil Medvedev intr-o pauza de odihna a meciului cu Karatsev, la scorul de 2-6, 3-4. "E cea mai rea suprafata din lume pentru mine. Dar daca voua va place sa stati in noroi ca un caine, eu nu va judec," si-a spus Medvedev, vorbind singur intre game-uri, noteaza The Tennis Podcast.

Mai mult decat atat, cu putin timp inaintea finalului meciului, Daniil Medvedev i-ar fi comunicat supervizorului Gerry Armstrong urmatoarea cerinta: "Gerry, te rog, descalifica-ma! Ar fi mai bine pentru toata lumea," a fost mesajul incredibil transmis de numarul 2 ATP, noteaza Christopher Clarey, editorialist al The New York Times.

Partea mai putin amuzanta pentru circuitul ATP este ca Daniil Medvedev va fi cap de serie numarul 2 la Roland Garros, privand turneul de sansa de a repeta finala de anul trecut dintre Rafael Nadal si Novak Djokovic, cei doi urmand sa fie repartizati pe aceeasi jumatate de tablou.

