Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a intrat în „modul zeiță,” a titrat contul oficial al turneului de o mie de puncte din capitala Italiei un segment din jocul extraordinar, prestat de româncă, în optimea de finală câștigată în detrimentul Lindei Noskova (13 WTA), la Roma.

Sorana Cîrstea, prima calificare a carierei, în sferturile turneului WTA 1000 de la Roma

Pe zgura din capitala Italiei, Sorana Cîrstea s-a impus în doar 83 de minute, cedând șase game-uri, în partida încheiată 6-2, 6-4.

„În negocieri” cu gândul retragerii din tenis, dacă ar reuși să câștige marele trofeu pus în joc la Roma, Sorana Cîrstea și-a demonstrat încă o dată că are armele necesare pentru a învinge orice rivală din circuit.

După revenirea de la 0-1 la seturi împotriva numărului unu mondial, Arina Sabalenka, Sorana Cîrstea a dispus de Linda Noskova, fiindu-i superioară uneia dintre marile „promisiuni” ale noii generații la toate capitolele relevante.