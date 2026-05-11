„Zeiță.” Italienii, cuceriți de Sorana Cîrstea: loviturile măiestre prin care și-a năucit, la Roma, adversara mai tânără cu 15 ani Tenis
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea, inspirată și calculată în meciul din optimile de finală jucat în turneul WTA 1000 de la Roma.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a intrat în „modul zeiță,” a titrat contul oficial al turneului de o mie de puncte din capitala Italiei un segment din jocul extraordinar, prestat de româncă, în optimea de finală câștigată în detrimentul Lindei Noskova (13 WTA), la Roma.

Sorana Cîrstea, prima calificare a carierei, în sferturile turneului WTA 1000 de la Roma

Pe zgura din capitala Italiei, Sorana Cîrstea s-a impus în doar 83 de minute, cedând șase game-uri, în partida încheiată 6-2, 6-4.

„În negocieri” cu gândul retragerii din tenis, dacă ar reuși să câștige marele trofeu pus în joc la Roma, Sorana Cîrstea și-a demonstrat încă o dată că are armele necesare pentru a învinge orice rivală din circuit.

După revenirea de la 0-1 la seturi împotriva numărului unu mondial, Arina Sabalenka, Sorana Cîrstea a dispus de Linda Noskova, fiindu-i superioară uneia dintre marile „promisiuni” ale noii generații la toate capitolele relevante.

Sorana Cîrstea, tenis de cea mai înaltă calitate, pe zgura de la Roma

Cu inițiativă în joc, mai dispusă la efort și cu o anticipare tactică mai bună, Sorana Cîrstea a fost capabilă să dicteze ritmul în majoritatea schimburilor de mingi. A încheiat meciul cu o urcare la fileu bine gândită, finalizată cu un voleu executat cu încredere.

În primul set, la scorul de 3-0, 15-0, comentatorul transmisiunii WTA a exclamat: „Nu are cum!”, când a văzut-o pe Sorana Cîrstea „pasând-o” pe Linda Noskova, din alergare, cu un forehand plasat cu o precizie miraculoasă. Nemarcată de efort, deși a fost mișcată mult de cehoaică, românca a găsit luciditatea necesară pentru a încheia punctul în favoarea sa, zădărnicind urcarea bună la fileu, sincronizată corect de Noskova.

