Jelena Ostapenko, mieroasă cu Sorana Cîrstea, înaintea duelului pentru semifinală, în Roma: miza uriașă a meciului Tenis
Jelena Ostapenko, conștientă de forța Soranei Cîrstea, înaintea celui de-al optulea meci direct.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) are o serie de avantaje, înaintea întâlnirii programate în sferturile de finală ale întrecerii de la Roma împotriva Jelenei Ostapenko (28 de ani, 36 WTA).

Sorana Cîrstea, față în față cu egalarea celei mai înalte clasări din carieră

Dincolo de avantajul firav oferit în plan psihologic de un loc superior ocupat în clasamentul mondial, Cîrstea știe că a câștigat trei din ultimele patru meciuri directe cu Ostapenko, deși letona continuă să conducă palmaresul direct, scor 4-3.

În cele șapte întâlniri directe însă a existat un singur duel derulat pe zgură, chiar la Roma, în 2023, când, în turul secund al competiției, sportiva din Letonia s-a impus cu dificultate, în trei seturi, încheiate 6-3, 3-6, 6-2.

Cîrstea poate câștiga peste un sfert de milion de euro, dacă o elimină pe Ostapenko

Inclusiv motivația pare să fie mai mare în contul Soranei Cîrstea, înaintea acestui meci. O victorie o poate propulsa până pe locul 21 în clasamentul mondial, performanță care ar însemna egalarea celei mai înalte clasări bifate până acum, în carieră.

În plus, calificarea în penultimul act al întrecerii din capitala Italiei conferă jucătoarei învingătoare satisfacția unui premiu colosal, în valoare de peste un sfert de milion de euro: mai exact, €289,115.

Nu în ultimul rând, Cîrstea este jucătoarea care vine pe un val de încredere care nu ar putea fi mai mare, în contextul în care a eliminat, de la 0-1 la seturi, prima jucătoare a lumii, Sabalenka, învinsă cu 2-6, 6-3, 7-5.

Succesul a fost confirmat cu o eliminare în minimum de seturi, 6-2, 6-4, a numărului 13 mondial, Linda Noskova, în optimile de finală.

Ostapenko, declarații elogiative pentru Cîrstea, înainte de al optulea meci direct

Campioana Roland Garros 2017 nu s-a ferit de cuvinte dulci înainte de meciul cu Sorana Cîrstea, o abordare mai rar întâlnită în cazul jucătoarei letone.

„Este o persoană extraordinar de drăguță și o mare muncitoare. Cred că faptul că 2026 este ultimul ei an îi oferă o anumită libertate, pentru că nu mai are presiunea de a-și apăra punctele. Va fi cu siguranță un meci bun, ne cunoaștem foarte bine”, a declarat Ostapenko, în cea mai recentă conferință de presă susținută la Roma.

Letona a subliniat, în final, și puterea psihică a româncei, arătată prin revenirile reușite după accidentări serioase, cum a fost cea din 2024, care a ținut-o departe de circuitu întreaga jumătate secundă a acelui an.

Sorana Cîrstea - Jelena Ostapenko se joacă marți, 12 mai, de la ora 14:00.

