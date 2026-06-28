După medalia de argint obținută în proba de 50 de metri liber, înotătorul român a cucerit aurul la 100 de metri liber, în cadrul prestigiosului Trofeu Internațional Settecolli de la Roma.

Campionul mondial a dominat finala și a încheiat cursa în 47,26 secunde, timp care reprezintă un nou record al competiției.

Pe următoarele locuri s-au clasat brazilianul Guilherme Santos Caribe, cu 47,88 secunde, și maghiarul Kristof Milak, cu 47,89 secunde.

Cum l-au numit americanii pe David Popovici după aurul câștigat la 100 m liber

Succesul lui Popovici nu a trecut neobservat nici peste Ocean. Publicația americană Swimming World Magazine i-a dedicat un amplu material și l-a descris drept un adevărat „star” al natației mondiale.

„Starul român David Popovici a oferit un nou moment senzațional la Roma, unde a stabilit un record al competiției, 47,26 secunde, pentru o victorie clară în proba de 100 de metri liber.

Campionul mondial en-titre a fost singurul dintre cei trei sportivi care au coborât sub 48 de secunde să se desprindă categoric de adversari”, au scris americanii.

David Popovici își va încheia participarea la Trofeul Settecolli în proba de 200 de metri liber.