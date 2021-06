100 de minute de tenis la Wimbledon pentru 87,000 de euro: Irina Begu, prima jucatoare din Romania calificata in turul secund

Irina Begu s-a calificat in turul 2 la Wimbledon.

Irina Begu s-a calificat in turul secund al editiei 2021 a turneului de la Wimbledon. Numarul 79 WTA a invins-o in runda inaugurala pe Katie Volynets (19 ani, 199 WTA), scor 6-4, 7-5.

A fost nevoie de o rezilienta remarcabila din partea Irinei Begu pentru a inchide aceasta partida in minimum de seturi; Begu a revenit de la 2-4 in primul set si de la 0-4 in mansa secunda, demonstrand ca se afla intr-o zona buna din punct de vedere psihologic, dar de asemenea lasand vizibil faptul ca mai are retusari de facut pentru a mentine o constanta multumitoare in joc pe durata meciurilor.

In turul al doilea, Irina Begu se va duela cu invingatoarea partidei dintre Varvara Gracheva (90 WTA) si Petra Martic (30 WTA), intrerupta in prima zi de concurs de lasarea serii la scorul de 7-6, 3-4, favorabil Grachevei.

Pentru calificarea in turul doi, Irina Begu va incasa un cec in valoare de €87,352. Pana in prezent, doua dintre cele 6 romance au jucat meciurile din turul inaugural: Irina Begu s-a calificat, in vreme ce Monica Niculescu a fost invinsa, scor 6-1, 6-4 de catre Aryna Sabalenka (4 WTA).

Amazing comeback win for Irina today. Twice she had to come back, from down 2-4 in the 1st set, and then again from 0-4 in the 2nd to win. Irina Begu defeated Katie Volynets 6-4, 7-5.#Wimbledon pic.twitter.com/TTSjkGuQjC — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) June 28, 2021

Very good competitive 1st set as Irina Begu comes back from down 2-4 to win the next 4 games in a row to seal the 1st 6-4 set against Volynets.#Wimbledon pic.twitter.com/mOI0eFN1es — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) June 28, 2021