Calificarea complet surprinzătoare a naționalei din Insulele Capului Verde în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale produce ecouri la FCSB. Unul dintre cei mai buni jucători ai echipei sale, Joao Paulo (28 de ani) mai rămâne cel puțin o săptămână la marea competiție a verii și, apoi, va rata startul de sezon al fostei campioane.

Omul momentului la FCSB e OUT!

Gigi Becali și Mihai Stoica râd cu un ochi și plâng cu altul după performanța istorică a Insulelor Capului Verde la Mondialul nord-american. Pe de o parte, Joao Paulo va avea șansa de a reprezenta FCSB într-un meci stelar contra Argentinei lui Leo Messi, pe 4 iulie. Pe de altă parte, mijlocașul central se va întoarce din vacanță mai târziu decât preconizau cei doi și nu-și va putea ajuta colegii în primele meciuri oficiale ale noii stagiuni.

Joao Paulo, vacanță prelungită

Gradul de oboseală și nevoia unei pauze pentru jucători după un sezon extenuant, terminat cu Mondialul din SUA, Canada și Mexic, au reprezentat o temă de discuție pentru FIFA în perioada premergătoare competiției, iar forul mondial și Sindicatul Fotbaliștilor au căzut de acord asupra unui detaliu care impactează cluburile: jucătorii prezenți la Mondial vor avea o vacanță de până la 21 de zile după terminarea aventurii.

Cum Capul Verde are șanse mici să treacă de Argentina, Joao Paulo va pleca în vacanță pe 5 iulie. Se va alătura lotului condus de Marius Baciu spre finalul lunii, dar va avea nevoie de o perioadă de pregătire până să poată fi utilizat.

Astfel, mijlocașul va rata dubla cu Auda din preliminariile Conference League, dar și partidele cu FC Argeș (18 iulie), Csikszereda (25 iulie) și Farul Constanța (1 august). Cel mai probabil, va fi apt pentru prima manșă a turului 3 preliminar din Conference!