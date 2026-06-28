Starul Argentinei a stabilit un nou record după victoria obținută de campioana mondială în fața Iordaniei, scor 3-1, în ultima etapă a fazei grupelor.

Messi a fost introdus pe teren în minutul 60 și a avut nevoie de doar 20 de minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor.

Lionel Messi, record unic în istoria Cupei Mondiale

„La Pulga” a înscris în minutul 80 din lovitură liberă, reușită prin care a ajuns la șase goluri marcate la actuala ediție a Cupei Mondiale, deși a fost titular în doar două dintre cele trei partide disputate.

Golul din poarta Iordaniei i-a adus lui Messi un record fără precedent. Argentinianul a devenit primul fotbalist din istorie care marchează în șapte apariții consecutive la Campionatul Mondial.

Seria a început la ediția din 2022, când Messi a înscris în ultimele patru meciuri ale Argentinei, și a continuat în 2026, cu goluri în toate cele trei partide din faza grupelor.

Argentina merge mai departe în fazele eliminatorii, iar în șaisprezecimile de finală va înfrunta reprezentativa statului Capului Verde.