Toată lumea spera la o confruntare Portugalia - Argentina încă din sferturile de finală, însă remiza portughezilor din ultimul meci al grupelor a schimbat complet tabloul fazelor eliminatorii.

Când am putea vedea duelul Ronaldo vs Messi în America

Portugalia a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Columbia, în ultima etapă a Grupei K, rezultat care i-a trimis pe lusitani pe locul secund.

În celălalt meci al grupei, RD Congo a învins Uzbekistanul cu 3-1 și s-a calificat în faza eliminatorie de pe locul al treilea.

Astfel, Columbia a încheiat grupa pe primul loc, cu șapte puncte, Portugalia a acumulat cinci puncte și a terminat pe poziția secundă.

Schimbarea de poziție a Portugaliei în clasament a făcut imposibil un duel cu Argentina în sferturile de finală.

Potrivit tabloului competiției, singura variantă în care Lionel Messi și Cristiano Ronaldo s-ar putea întâlni la această ediție a Campionatului Mondial este chiar finala, programată la New York.

Până atunci, cele două reprezentative au de trecut de mai multe obstacole. Portugalia va înfrunta Croația în 16-imile de finală, în timp ce Argentina se va duela cu Capul Verde.