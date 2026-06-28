EXCLUSIV Italienii nu îl uită pe Adrian Mutu: „Ultimul mare star pe care l-a avut Fiorentina”

Italienii nu îl uită pe Adrian Mutu: „Ultimul mare star pe care l-a avut Fiorentina” Serie A
Ionut Stoica
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Adrian Mutu continuă să fie unul dintre cei mai iubiți fotbaliști străini care au îmbrăcat tricoul Fiorentinei. 

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Niccolò MisulAdrian MutuFiorentina
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Cu ocazia pauzei competiționale, Sport.ro a stat de vorbă cu Niccolo Misul, editor-in-chief al publicației LaViola.it.

Italienii nu îl uită pe Adrian Mutu: „Ultimul mare star pe care l-a avut Fiorentina”

Întrebat cum este privit Adrian Mutu de suporterii formației viola, jurnalistul italian a oferit un răspuns categoric.

„Mutu este, probabil, ultimul mare star și ultimul adevărat număr 10 pe care l-a avut Fiorentina. Florența îl iubește și acum. Mulți suporteri și-ar dori să îl vadă într-o zi revenind ca antrenor, dacă își va continua ascensiunea în această meserie”, a declarat Niccolo Misul, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Adrian Mutu a evoluat la Fiorentina între 2006 și 2011, perioadă în care a scris una dintre cele mai importante pagini din cariera sa. 

În cei cinci ani petrecuți la clubul din Serie A, „Briliantul” a disputat 143 de meciuri, a marcat 69 de goluri și a oferit 29 de pase decisive, acestea fiind cele mai bune cifre din întreaga sa carieră la nivel de club.

De-a lungul timpului, Mutu a mai îmbrăcat tricourile formațiilor Inter, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Cesena, Ajaccio, FC Argeș, Dinamo, Livorno, Petrolul, Pune Cuty sau ASA Târgu Mureș.

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