Cu ocazia pauzei competiționale, Sport.ro a stat de vorbă cu Niccolo Misul, editor-in-chief al publicației LaViola.it.

Italienii nu îl uită pe Adrian Mutu: „Ultimul mare star pe care l-a avut Fiorentina”

Întrebat cum este privit Adrian Mutu de suporterii formației viola, jurnalistul italian a oferit un răspuns categoric.

„Mutu este, probabil, ultimul mare star și ultimul adevărat număr 10 pe care l-a avut Fiorentina. Florența îl iubește și acum. Mulți suporteri și-ar dori să îl vadă într-o zi revenind ca antrenor, dacă își va continua ascensiunea în această meserie”, a declarat Niccolo Misul, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Adrian Mutu a evoluat la Fiorentina între 2006 și 2011, perioadă în care a scris una dintre cele mai importante pagini din cariera sa.