Jucătoarea de tenis Naomi Broady a fost realmente șocată de intensitatea jocului aplicat de Carlos Alcaraz și Casper Ruud în ultimul act al Openului American, ediția 2022.

Comentând partida pentru canalul de radio BBC, sportiva britanică a spus, la doar câteva minute după startul meciului: „Nu arată a tenis real, ce joacă acești doi jucători. Pare că e un joc video cu tenis,” au fost cuvintele fostului număr 56 WTA.

Spaniolul Carlos Alcaraz (19 ani, 1 ATP) s-a impus în majoritatea schimburilor care au depășit zece mingi lovite, însă viteza raliurilor disputate cu norvegianul Casper Ruud (23 de ani, 2 ATP) a fost amețitoare, demonstrând că tenisul nu doar că a intrat într-o eră nouă, dar și că evoluează din punctul de vedere al abilităților fizice ale jucătorilor.

Alcaraz a câștigat prima finală de Grand Slam a carierei, în timp ce Ruud va mai trebui să aștepte pentru primul său trofeu de mare șlem, în ciuda celor două finale jucate în acest an, la Roland Garros și US Open.

POINT OF THE US OPEN FINAL ???????? pic.twitter.com/S3WlfBImlp