Capabil să lovească direct câștigător sau cel puțin periculos din poziții extrem de inconfortabile, Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP) nu doar că se aseamănă cu versiunea tânără a legendarului Rafael Nadal, dar începe să îi facă pe fanii tenisului să creadă că ar putea să-i fie superior compatriotului său în anumite aspecte ale jocului.

Cu un joc extraordinar prestat în sferturi și semifinale, Carlos Alcaraz a pătruns la doar 19 ani și 4 luni în prima sa finală de Grand Slam, la Flushing Meadows.

Frances Tiafoe: „Nu am jucat niciodată cu un adversar care se mișcă la fel de bine precum Carlos Alcaraz.”

Viteza de reacție a tenismenului iberic în vârstă de numai nouăsprezece ani le-a tăiat răsuflarea newyorkezilor, în primul set al semifinalei cu Frances Tiafoe, câștigate de spaniol în cinci seturi, scor 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3.

Deși publicul american l-a susținut frenetic pe reprezentantul lor, acesta nu a ezitat să celebreze marile reușite sportive ale tânărului Carlos Alcaraz. La scorul de 6-5, avantaj Alcaraz, cei doi oponenți au făcut Arena Arthur Ashe să erupă la propriu și la figurat, în urma unui schimb nebunesc de replici inteligente în zona fileului.

whoops, @carlosalcaraz did it again ???? pic.twitter.com/QxNMQ6F3bp