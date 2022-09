Carlos Alcaraz (1 ATP) a devenit la doar 19 ani un star al tenisului mondial, dar și profet departe de patria-mamă. Născut în El Palmar, localitate a provinciei Murcia, tânărul tenismen spaniol a bucurat comunitatea natală, strânsă în număr de 2000 de persoane pentru a urmări la comun, pe un ecran uriaș, desfășurarea finalei US Open 2022.

Locuitorii orașului El Palmar au mâncat sandwich-uri și au băut bere pentru a putea rămâne treji până la finalul partidei, când au sărbătorit succesul semnat de Carlos Alcaraz în defavoarea norvegianului Casper Ruud, scor 6-4, 2-6, 7-6, 6-3, în 3 ore și 20 de minute.

„Carlos Alcaraz trebuie să simtă încă o dată puterea pământului său de baștină și a compatrioților săi pentru a deveni numărul 1 în clasamentul ATP și a câștiga primul său turneu de Grand Slam,” a transmis primarul orașului El Palmar.

„Știam că va ajunge departe, dar nu ne-am așteptat să o facă atât de devreme,” a declarat Kiko Navarro, primul antrenor de tenis al lui Carlos Alcaraz, notează El Mundo.

„Vom construi câteva terenuri de tenis care să-i poarte numele,” a anunțat primarul Jose Antonio Serrano, după încheierea US Open 2022, turneul care le-a pus localitatea pe harta lumii.

This was the moment El Palmar, Carlos Alcaraz’s home town, celebrated his US Open title victory ????

One year ago, many, if not most, didn’t even know his name. Incredible scenes. pic.twitter.com/klbIG6RrJr