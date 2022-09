Carlos Alcaraz (19 ani, 1 ATP) a ieșit campion al Openului American 2022, în urma unei finale de patru seturi câștigate în defavoarea numărului 2 mondial, Casper Ruud (23 de ani), scor 6-4, 2-6, 7-6, 6-3, în 3 ore și 20 de minute.

După mingea de meci câștigată de tenismenul iberic, devenit cel mai tânăr lider ATP din istorie - la doar 19 ani și 4 luni - publicul newyorkez a erupt, înregistrându-se un vacarm îmbrăcat într-o frenezie similară cu cea observată în timpul unui gol înscris în finala Cupei Mondială de fotbal.

Have a curtain call, Carlos Alcaraz! pic.twitter.com/EIQIWU6SlR

Casper Ruud a pierdut a doua sa finală de Grand Slam în carieră, după eșecul suferit în primăvara acestui an, în favoarea celuilalt spaniol care a marcat istoria modernă a tenisului, Rafael Nadal, pe zgura de la Roland Garros

Finala US Open 2022 s-a desfășurat pe o Arenă Arthur Ashe umplută până la refuz, mai mult de 20,000 de persoane asistând pe viu la ultimul meci de mare șlem al sezonului actual.

The dream becomes reality.@carlosalcaraz is a Grand Slam champion. pic.twitter.com/sPFaAiVFNR