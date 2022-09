A stat pe teren mai mult decât toată lumea! Alcaraz a jucat peste 24 de ore de tenis în cele 7 meciuri câștigate la New York

Carlos Alcaraz (19 ani, 1 ATP) nu va uita niciodată primul trofeu de mare șlem al carierei. Dincolo de toată încărcătura emoțională adusă tenismenului iberic de victoria sa la New York, Alcaraz va pleca din SUA nu doar cu $2,6 milioane mai bogat, ci și cu o oboseală fără precedent în viața sa.

Tânărul tenismen de 19 ani și 4 luni a stat 16 ore și 48 de minute pe teren la New York, calculând doar meciurile jucate în săptămâna a doua de turneu. Alcaraz a jucat 4 ore cu Cilic, 5 ore și 15 minute cu Sinner, 4 ore și 19 minute cu Tiafoe, urmând ca în finală să joace, surprinzător, un meci puțin mai scurt, de 3 ore și 20 de minute.

În total, Carlos Alcaraz a jucat 24 de ore și 39 de minute de tenis la US Open 2022, iar acest calcul cuprinde doar durata meciurilor oficiale, excluzând zecile de ore petrecute la antrenamente sau în recuperare.

În medie, Alcaraz a jucat meciuri de peste trei ore și jumătate la Flushing Meadows, învingând adversarii nu numai din punct de vedere tactic, ci ieșind campion în fiecare dintre duelurile fizice purtate cu atleți fenomenali, precum Frances Tiafoe, Jannik Sinner sau Casper Ruud.

I'm lost for words at right now! ???? I just want to keep dreaming!

???? Getty Images pic.twitter.com/IyQXjvgamY