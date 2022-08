„Apărarea titlului e o invenție a presei!” Emma Răducanu dezvăluie ce s-a schimbat la ea, față de US Open 2021

Emma Răducanu (19 ani, 11 WTA) este singura campioană de Grand Slam din istoria tenisului feminin care a reușit să câștige un titlu de mare șlem pornind încă din faza calificărilor.

Cele zece victorii legate fără set pierdut la Flushing Meadows în 2021 au setat o ștachetă fără precedent în tenis, dar sportiva din Marea Britanie declară că este pregătită să o ia de la zero, în cazul în care va fi eliminată în primul tur la US Open.

Un eșec cu Alize Cornet în runda inaugurală ar face-o pe Emma Răducanu să piardă 2000 de puncte și să cadă până pe locul 79 mondial, potrivit configurației actuale.

O eliminare în primul tur la US Open 2022 ar însemna pentru Emma Răducanu o coborâre de circa 70 de locuri

„E grozav pentru mine să revin după anul petrecut în circuit, în care am jucat în majoritatea competițiilor. Sunt foarte mulțumită cu performanțele din acest sezon și de modul în care am depășit anumite situații.

Cu siguranță, am amintiri minunate de la New York. Trebuie să fie unul dintre turneele mele preferate,” a spus Emma Răducanu, în conferința de presă premergătoare primului său meci la New York în 2022.

Emma Răducanu, despre presiune și ce s-a schimbat în ultimul an

„Cred că voi vă gândiți mai mult la presiune decât eu însămi. Apărarea titlului este un lucru pe care presa îl inventează. Eu o să o iau meci cu meci. Fiecare jucătoare e bună în acest turneu. Eu mă concentrez pe ceea ce fac, pe traiectoria proprie. Așa cum am spus anul trecut, fac lucrurile în stilul meu,” a adăugat Emma Răducanu, pe subiectul presiunii resimțite.

„Cea mai mare schimbare, față de anul trecut, e că am mulți oameni în jurul meu. Înainte puteam să fac ce voiam, nimănui nu-i păsa prea mult. Dar e un lucru cu care m-am obișnuit în acest an, face parte din sport, nu mă plâng,”a completat Emma Răducanu, notează Punto de break.