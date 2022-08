„Coșmarul” Simonei Halep, Alize Cornet stabilește un record mondial la US Open: va juca în al 63-lea Grand Slam consecutiv

Alize Cornet (32 de ani, 37 WTA) se va retrage definitiv din tenis la finalul sezonului 2022, dar jucătoarea din Hexagon o va face într-o manieră care îi atestă devotamentul afișat în ultimii cincisprezece ani petrecuți în circuitul WTA.

Fost număr 11 mondial în 2009, franțuzoaica debutează la US Open 2022 împotriva campioanei en-titre, Emma Răducanu, atât timp cât sportiva britanică va reuși să se prezinte aptă de joc la ora începerii partidei din turul întâi.

Ediția 2022 a Openului American va fi al 63-lea turneu de mare șlem la care Alize Cornet va participa pe tabloul principal. Începând cu Australian Open 2007, Cornet nu a mai ratat niciun Grand Slam, iar competițiile de la Wimbledon și US Open din 2005, respectiv 2006, sunt singurele la care nu s-a calificat, din momentul primei apariții în întrecerile de acest calibru.

În prima lună a acestui an, Alize Cornet a reușit cel mai bun rezultat al său în Grand Slam-uri, bifând faza sferturilor de finală la Melbourne, după o optime de finală dură, câștigată în trei seturi în defavoarea Simonei Halep, în ciuda unor condiții de joc sufocante, din punct de vedere meteorologic.

US Open 2022 va fi al 65-lea turneu de mare șlem la care Alize Cornet va lua parte.

