Emma Răducanu (19 ani, 13 WTA) a pierdut doar 4 game-uri în prima întâlnire directă cu Serena Williams. Campioana en-titre a Openului American a eliminat-o pe multipla campioană de Grand Slam, scor 6-4, 6-0, în runda inaugurală a turneului WTA 1000 de la Cincinnati.

Confruntarea, care ar putea rămâne unicul duel direct între Emma Răducanu și Serena Williams s-a încheiat după numai 65 de minute de joc, interval în care Serena Williams și-a pierdut serva de cinci ori.

“It was a true honor to share the court with her” -@EmmaRaducanu#CincyTennis pic.twitter.com/qhazjIdBp5