WTA a publicat "clasamentul momentului"! Simona Halep, abia pe locul al 6-lea: cine a depasit-o pe romanca

Simona Halep ocupa, in prezent, locul al 3-lea in clasamentul WTA.

Este perioada terenurilor de hard si urmeaza turnee tari desfasurate pe aceasta suprafata pana la trecerea pe zgura, iar WTA a intocmit un “clasament al momentului”, bazat pe un top al punctelor castigate in partidele disputate pe teren dur in ultimii 4 ani, iar Simona Halep nu prinde Top 5.

In urma statisticilor studiate, Simona Halep se gaseste de abia pe locul al 6-lea, cu un index total de 4173.50. Pe primul loc in clasamentul punctelor realizate pe hard se afla Karolina Pliskova, cu 6642.25, adversara Romaniei din Fed Cup. Cehoaica este principala racheta a gazdelor in absenta Petrei Kvitova.

Cum arata topul intocmit de WTA:

1. Karolina Pliskova 6642.25

2. Caroline Wozniacki 6483.25

3. Naomi Osaka 6173.50

4. Elina Svitolina 5963.75

5. Petra Kvitova 5302.00

6. Simona Halep 4173.50

7. Angelique Kerber 4161.75

8. Sloane Stephens 3636.50

9. Garbine Muguruza 3432.00

10. Caroline Garcia 3397.50

Dupa intalnirea cu Cehia din Fed Cup, Simona Halep va evolua la patru turnee pe hard, la Doha, Dubai, Indian Wells si Miami.