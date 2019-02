Schimba racheta cu o paleta? :) Simona Halep, provocata de pustiul care vrea medalie la Tokio la un meci de tenis de masa

Nu transferam doar ....fotbalisti in strainatate.

Un clujean face naveta intre Romania si Germania ca sa joace tenis de masa. El o provoaca pe Halep pentru un meci inedit la Cluj.

Campion european la juniori, Rares s-a transferat in Germania dupa ce a implinit 18 ani. El vrea sa stabileasca in Germania, insa lupta pentru Romania.

"Oooo, ar fi un vis implinit, o medalie la Olimpiada sau la un campionat mondial chiar ar fi un vis implinit. Sper o calificare la Tokyo 2020. Daca nu voi reusi, este ok si 2024" spune Rares Sipos.

Cand era mic, Rares a facut tenis de camp.



"As provoca-o si pe Simona Halep la un tenis de masa. Astept sa joace FED Cup la Cluj, sper sa fiu acasa ca sa pot merge sa o vad. Novak Djokovic este modelul meu nu doar in sport, ci si in viata" mai spune Rares.

Rares si-a incercat norocul si la fotbal.

"imi place foarte mult Borussia Dortmund, sper sa ia campionatul anul asta si voi urmari meciurile din Champions League" mai spune Rares.