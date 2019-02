FED CUP | Pliskova, cuvinte uriase pentru Simona Halep: "E una din jucatoarele care fac circuitul incantator!"

Romania si Cehia se vor intalni in sferturile de finala ale Grupei Mondiale 1. Confruntarile vor avea loc pe terenul campioanei en-titre, la Ostrava, pe Ostravar Arena.

Miercuri, in prima zi dedicatq conferintelor de presa, Karolina Pliskova, principala racheta a Cehiei, a vorbit despre confruntarea cu Romania, dar si despre intalnirea cu Simona Halep, locul 3 WTA, mentionand ca romanca nu este o simpla adversara pe terenul de tenis, ci si o buna prietena.

“Simona este una dintre jucatoarele care fac circuitul mai incantator. Pentru cat de buna este si cat de mult a castigat in cariera ei pana acum, a ramas cu picioarele pe pamant. Ne intelegem foarte bine. Chiar daca nu am multe prietene in circuit, ea este una dintre ele. Ne antrenam impreuna adesea, vorbim de fiecare data in vestiar, iar rivalitatea dintre noi este una frumoasa”, a declarat Pliskova pentru sport.cz.

Karolina a vorbit si despre nemultumirile romanilor referitoare la culoarea terenului, culoare care ingreuneaza vizibilitatea in timpul raliurilor pentru ca se confunda destul de usor cu mingea de tenis. “Cred ca aceasta este culoarea pe care am avut-o mereu aici. Asta este, ne vom obisnui cu totii pana la ora meciurilor”, a mai spus cehoaica in varsta de 26 de ani.