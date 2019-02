HALEP DOHA | Simona, loc special pe banner-ul de promovare! Ce au scris organizatorii in dreptul romancei | FOTO

Simona Halep, locul 3 WTA, va evolua in perioada 11-16 februarie la turneul “Qatar Total Open”, de categorie Premier, cu premii totale in valoare de 916,131 de dolari.

Complexul de tenis de la Khalifa International Tennis & Squash Complex este deja pregatit sa gazduiasca cel mai important eveniment sportiv din Doha de saptamana viitoare. Organizatorii competitiei sunt foarte incantati sa o aiba pe tabloul principal pe fostul lider mondial si castigatoarea editiei din 2014, Simona Halep.

Dupa retragerea liderului mondial din competitie, Simona Halep a fost desemnata principala favorita a turneului. Romanca in varsta de 27 de ani are un loc special pe banner-ul de promovare al turneului. Intr-o serie de patru cuvinte cheie dedicate competitiei (pasiune, prestigiu, curaj si forta); Simonei i-a fost atribuit cuvantul “prestigiu”, datorita calitatilor si talentului sau. In dreptul cuvantului “pasiune” apare Naomi Osaka, insa nipona s-a retras acuzand probleme la spate. Curajul i-a fost atribuit nemtoaicei Angelique Kerber, iar forta cehoaicei Karolina Pliskova.

Sportiva noastra va avea adversare tari la Doha, in ciuda faptului ca Osaka si Kvitova nu vor evolua aici. Pliskova, Kerber, Svitolina, Bertens, Wozniacki, Sevastova si Barty sunt si ele pe lista jucatoarelor prezente. Tragerea la sorti a tabloului principal va fi efectuata in curand la Doha.