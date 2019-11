BREAKING NEWS: Simona Halep a rupt colaborarea cu antrenorul alaturi de care a castigat Wimbledon! Mesajul postat de romanca

Simona Halep a facut un anunt oficial.

Halep a facut un anunt prin intermediul Facebook, prin care a anuntat ca nu va mai colabora cu Daniel Dobre.

Dobre a fost antrenorul alaturi de care Simona Halep a castigat al doilea Grand Slam din cariera, dupa ce s-a impus in acest an la Wimbledon.

"Daniel, vreau sa iti multumesc pentru tot ce ai facut pentru mine in acest an. (De fapt, pentru anii multi in care ai fost alaturi de mine). Pentru munca grea, rabdarea si increderea in mine. Ne incheiem colaborarea cu un trofeu la Wimbledon si o mare prietenie...nu puteam cere mai mult! Iti doresc numai bine si cine stie, poate viitorul ne mai rezerva un capitol", a fost mesajul Simonei Halep.

Simona Halep a reluat colaborarea cu Darren Cahil, care i-a mai fost antrenor intre 2015 si 2018. Alaturi de Darren Cahil, Halep a reusit sa castige Roland Garros.

Daniel Dobre a fost antrenorul Simonei din luna martie a acestui an.