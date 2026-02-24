Despre o despărțire a francezului de Atletico Madrid s-a scris și în precedentele ferestre de mercato, doar că de această dată există interes concret din Major League Soccer, iar Griezmann ar fi foarte aproape de un transfer.

Orlando City a început deja discuțiile cu Griezmann, iar totul este într-un stadiu avansat, scrie The Athletic. Asta în contextul în care fostul campion mondial mai are un an de contract cu Atletico.

Discuții avansate pentru transferul lui Griezmann!

Ar fi o premieră pentru cariera lui Griezmann, care a evoluat toată cariera în fotbalul spaniol. A început la Real Sociedad, după care s-a transferat la Atletico, Barcelona și iar la Atletico.