Simona Halep nu mai stie ce inseamna sa te odihnesti: „Simt ca ma sparg in bucati.” | Cum isi evalueaza numarul 4 WTA sezonul 2019

Simona Halep nu este dezamagita la finalul sezonului 2019 si pastreaza suficienta motivatie pentru a-si atinge obiectivele in 2020, printre care se numara castigarea unei medalii olimpice la Tokyo 2020.

Simona Halep a jucat cinci finale de Grand Slam in cariera, dintre care a castigat doua, dar motivatia sa nu scade. Halep a devenit in cursul acestui an cea mai longeviva jucatoare in top 10 WTA din istoria tenisului feminin.

Campioana de la Wimbledon si-a analizat sezonul in retrospectiva, declarandu-se multumita cu rezultatele obtinute, comparandu-l cu anul 2018.

Simona Halep: „N-am avut nicio pauza mai lunga de trei saptamani de acum sase ani.”



„Nu sunt dezamagita, mai ales in raport cu anul 2018. Trebuie sa admit insa ca am avut prea multe suisuri si coborasuri. Poate pentru ca am ramas la varful tenisului de sase ani si nu m-am odihnit niciodata pentru mai mult de trei saptamani. Incep sa resimt aceasta oboseala atat fizic, cat si psihic. La finalul szeonului simteam ca ma sparg in bucati, chiar daca acest lucru e destul de normal la acest nivel. Apoi mi-am facut rau si in Asia,” a adaugat Simona Halep.

Oscilatiile de forma ale Simonei Halep au survenit dupa momentul de la inceputul sezonului in care jucatoarea din Constanta a declarat ca „2019 va fi un an relaxat.”

Rezultatele Simonei Halep in sezonul 2019



In turneele de Grand Slam, Simona Halep a inregistrat un palmares de 15-3 in ceea ce priveste raportul victorii-infrangeri. Simona a facut optimi la Australian Open - infrangere cu Serena Williams -, sferturi la Roland Garros - esec cu Amanda Anisimova -, tur 2 la US Open - meci pierdut cu Taylor Townsend - si s-a impus la Wimbledon, acolo unde a invins-o in finala pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2.

In Fed Cup, Simona Halep a bifat patru din patru succese posibile in proba de simplu, aducand Romaniei cate doua puncte atat in confruntarea cu Republica Ceha, cat si cu Franta. Toate meciurile au fost disputate de romance in deplasare.

Simona a mai facut finala la Doha si Madrid, semifinale la Miami si s-a mai calificat pana in sferturi la Dubai si Montreal.

„Ma simt increzatoare cu privire la anul 2020, am motivatia sa joc bine,” a conchis Simona Halep pentru tennis.com.