Fără succes în a câștiga un nou titlu de mare șlem, din septembrie 2023, Novak Djokovic continuă să creadă în șansele sale de a câștiga trofeul de Grand Slam cu numărul 25, însă rezervele sale de răbdare par să se îndrepte spre final.

Învins de Jannik Sinner în minimum de seturi, în semifinalele Wimbledon 2026, scor 6-4, 6-4, 6-4, 'Nole' a lăsat de înțeles că mai vrea să revină o dată în competiția majoră din Marea Britanie. În 2027, Djokovic va putea participa la Wimbledon la vârsta de 40 de ani.

Djokovic, „binecuvântat și blestemat” cu rezultatele din ultimii ani. „Pentru mine e bine, dar nu suficient.”

„A fost o bătaie zdravănă. Nu am putut face prea multe pe teren. Am fost cu un pas mai târziu la fiecare lovitură. A fost la un nivel mult mai bun decât al meu. Nu am fost rapid, reactiv, și nici suficient de echilibrat pentru a juca împotriva lui. Nu sunt prea multe de spus,” și-a evaluat Novak Djokovic prestația din penultimul act competițional.

Mai vrea să joace la Wimbledon „cel puțin o dată.” Wimbledon 2027 îl va prinde la 40 de ani

„Mi-ar plăcea să revin la Wimbledon, cel puțin încă o dată. Anul trecut am jucat patru semifinale de Grand Slam, iar în 2026 am jucat o finală și o semifinală, în trei turnee majore. Pentru 99% dintre jucători, ar fi performanțe fantastice. Pentru mine e bine, dar nu suficient. Sunt binecuvântat și blestemat să fiu obișnuit cu cel mai înalt nivel de rezultate și reușite,” a adăugat Novak Djokovic.