Fără succes în a câștiga un nou titlu de mare șlem, din septembrie 2023, Novak Djokovic continuă să creadă în șansele sale de a câștiga trofeul de Grand Slam cu numărul 25, însă rezervele sale de răbdare par să se îndrepte spre final.
Învins de Jannik Sinner în minimum de seturi, în semifinalele Wimbledon 2026, scor 6-4, 6-4, 6-4, 'Nole' a lăsat de înțeles că mai vrea să revină o dată în competiția majoră din Marea Britanie. În 2027, Djokovic va putea participa la Wimbledon la vârsta de 40 de ani.
Djokovic, „binecuvântat și blestemat” cu rezultatele din ultimii ani. „Pentru mine e bine, dar nu suficient.”
„A fost o bătaie zdravănă. Nu am putut face prea multe pe teren. Am fost cu un pas mai târziu la fiecare lovitură. A fost la un nivel mult mai bun decât al meu. Nu am fost rapid, reactiv, și nici suficient de echilibrat pentru a juca împotriva lui. Nu sunt prea multe de spus,” și-a evaluat Novak Djokovic prestația din penultimul act competițional.
Mai vrea să joace la Wimbledon „cel puțin o dată.” Wimbledon 2027 îl va prinde la 40 de ani
„Mi-ar plăcea să revin la Wimbledon, cel puțin încă o dată. Anul trecut am jucat patru semifinale de Grand Slam, iar în 2026 am jucat o finală și o semifinală, în trei turnee majore. Pentru 99% dintre jucători, ar fi performanțe fantastice. Pentru mine e bine, dar nu suficient. Sunt binecuvântat și blestemat să fiu obișnuit cu cel mai înalt nivel de rezultate și reușite,” a adăugat Novak Djokovic.
Djokovic nu se mai consideră cel mai bun tenismen la retur
Resemnat, după o înfrângere suferită clar, în contrast cu așteptările formate în contextul semifinalei de la Melbourne, unde l-a învins pe Sinner, într-un meci de cinci seturi, Djokovic a afirmat și că se află într-o formă inferioară, în raport cu cea arătată în 2025, an în care a jucat semifinală în fiecare din cele patru turnee de mare șlem.
Când un jurnalist i-a comunicat că îl vede „mai competitiv” decât anul trecut, Djokovic a ținut să îl corecteze: „Nu ai dreptate, nu sunt de acord cu părerea ta. Întotdeauna sunt competitiv și dau tot ce am mai bun. Doar eu știu prin ce trebuie să trec, intern, pentru a juca, în continuare, la acest nivel. Cu siguranță că voiam să câștig Wimbledon. De asta mă forțez. Dar trebuie să accept atunci când nu câștig,” a adăugat Novak Djokovic, în conferința de presă organizată după semifinala cu Jannik Sinner.
„Doar eu știu prin ce trebuie să trec, intern, pentru a juca, în continuare, la acest nivel.”
Cât despre abilitățile sale excepționale de a returna servicii, Novak Djokovic a făcut o corecție dureroasă, în auzul fanilor săi.
Când a fost întrebat despre modul în care a încercat să dejoace serviciul lui Jannik Sinner, Novak Djokovic a corectat un alt jurnalist, spunând: „Am fost, am fost cel mai bun jucător la retur. Asta e realitatea. Am fost,” a specificat Djokovic, lămurind că nu se mai simte cel mai bun returner din circuitul ATP.
După încheierea turneului de la Wimbledon, Novak Djokovic va urca o poziție în clasamentul ATP, urmând să devină număr 7 ATP.