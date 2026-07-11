GALERIE FOTO „Am fost”. Djokovic clarifică momentul retragerii, după „bătaia” primită de la Sinner, în semifinalele Wimbledon

„Am fost”. Djokovic clarifică momentul retragerii, după „bătaia” primită de la Sinner, în semifinalele Wimbledon Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, semnal clar despre momentul retragerii definitive din tenisul profesionist.

TAGS:
Novak DjokovicJannik SinnerTenis ATPretragereWimbledon 2026infrangereesec
Din articol

Fără succes în a câștiga un nou titlu de mare șlem, din septembrie 2023, Novak Djokovic continuă să creadă în șansele sale de a câștiga trofeul de Grand Slam cu numărul 25, însă rezervele sale de răbdare par să se îndrepte spre final.

Învins de Jannik Sinner în minimum de seturi, în semifinalele Wimbledon 2026, scor 6-4, 6-4, 6-4, 'Nole' a lăsat de înțeles că mai vrea să revină o dată în competiția majoră din Marea Britanie. În 2027, Djokovic va putea participa la Wimbledon la vârsta de 40 de ani.

Djokovic, „binecuvântat și blestemat” cu rezultatele din ultimii ani. „Pentru mine e bine, dar nu suficient.”

„A fost o bătaie zdravănă. Nu am putut face prea multe pe teren. Am fost cu un pas mai târziu la fiecare lovitură. A fost la un nivel mult mai bun decât al meu. Nu am fost rapid, reactiv, și nici suficient de echilibrat pentru a juca împotriva lui. Nu sunt prea multe de spus,” și-a evaluat Novak Djokovic prestația din penultimul act competițional.

Mai vrea să joace la Wimbledon „cel puțin o dată.” Wimbledon 2027 îl va prinde la 40 de ani

„Mi-ar plăcea să revin la Wimbledon, cel puțin încă o dată. Anul trecut am jucat patru semifinale de Grand Slam, iar în 2026 am jucat o finală și o semifinală, în trei turnee majore. Pentru 99% dintre jucători, ar fi performanțe fantastice. Pentru mine e bine, dar nu suficient. Sunt binecuvântat și blestemat să fiu obișnuit cu cel mai înalt nivel de rezultate și reușite,” a adăugat Novak Djokovic.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic privire wb 2026 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Djokovic nu se mai consideră cel mai bun tenismen la retur

Resemnat, după o înfrângere suferită clar, în contrast cu așteptările formate în contextul semifinalei de la Melbourne, unde l-a învins pe Sinner, într-un meci de cinci seturi, Djokovic a afirmat și că se află într-o formă inferioară, în raport cu cea arătată în 2025, an în care a jucat semifinală în fiecare din cele patru turnee de mare șlem.

Când un jurnalist i-a comunicat că îl vede „mai competitiv” decât anul trecut, Djokovic a ținut să îl corecteze: „Nu ai dreptate, nu sunt de acord cu părerea ta. Întotdeauna sunt competitiv și dau tot ce am mai bun. Doar eu știu prin ce trebuie să trec, intern, pentru a juca, în continuare, la acest nivel. Cu siguranță că voiam să câștig Wimbledon. De asta mă forțez. Dar trebuie să accept atunci când nu câștig,” a adăugat Novak Djokovic, în conferința de presă organizată după semifinala cu Jannik Sinner.

„Doar eu știu prin ce trebuie să trec, intern, pentru a juca, în continuare, la acest nivel.”

Cât despre abilitățile sale excepționale de a returna servicii, Novak Djokovic a făcut o corecție dureroasă, în auzul fanilor săi.

Când a fost întrebat despre modul în care a încercat să dejoace serviciul lui Jannik Sinner, Novak Djokovic a corectat un alt jurnalist, spunând: „Am fost, am fost cel mai bun jucător la retur. Asta e realitatea. Am fost,” a specificat Djokovic, lămurind că nu se mai simte cel mai bun returner din circuitul ATP.

După încheierea turneului de la Wimbledon, Novak Djokovic va urca o poziție în clasamentul ATP, urmând să devină număr 7 ATP.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce au făcut cinci tineri din Brașov în mai multe apartamente închiriate în regim hotelier
Ce au făcut cinci tineri din Brașov în mai multe apartamente închiriate în regim hotelier
ULTIMELE STIRI
Nebunie în Steaua - CS Afumați, meci cu 9 goluri jucat la Curtea de Argeș!
Nebunie în Steaua - CS Afumați, meci cu 9 goluri jucat la Curtea de Argeș!
Le-a „terorizat” pe jucătoarele române, iar acum e în finala Wimbledon. Cum explică Muchova succesul tenisului cehesc
Le-a „terorizat” pe jucătoarele române, iar acum e în finala Wimbledon. Cum explică Muchova succesul tenisului cehesc
Pancu s-a decis după cantonamentul cu Rapid: "Cu siguranță vor pleca"
Pancu s-a decis după cantonamentul cu Rapid: "Cu siguranță vor pleca"
Wow! Campioana Rapid, direct în grupele Euroligii, o ”premieră istorică”
Wow! Campioana Rapid, direct în grupele Euroligii, o ”premieră istorică”
Un nou „diamant” la Barcelona! „Lamine Yamal al Belgiei” e gata să semneze
Un nou „diamant” la Barcelona! „Lamine Yamal al Belgiei” e gata să semneze
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Veste teribilă pentru FCSB înainte de startul sezonului: ”Se va alătura la finalul lunii septembrie!”

Veste teribilă pentru FCSB înainte de startul sezonului: ”Se va alătura la finalul lunii septembrie!”

Englezii au făcut anunțul despre transferul lui Andrei Rațiu la Liverpool

Englezii au făcut anunțul despre transferul lui Andrei Rațiu la Liverpool

Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

Lamine Yamal intră în cărțile de istorie după Spania - Belgia!

Lamine Yamal intră în cărțile de istorie după Spania - Belgia!



Recomandarile redactiei
Pancu s-a decis după cantonamentul cu Rapid: "Cu siguranță vor pleca"
Pancu s-a decis după cantonamentul cu Rapid: "Cu siguranță vor pleca"
Le-a „terorizat” pe jucătoarele române, iar acum e în finala Wimbledon. Cum explică Muchova succesul tenisului cehesc
Le-a „terorizat” pe jucătoarele române, iar acum e în finala Wimbledon. Cum explică Muchova succesul tenisului cehesc
Un nou „diamant” la Barcelona! „Lamine Yamal al Belgiei” e gata să semneze
Un nou „diamant” la Barcelona! „Lamine Yamal al Belgiei” e gata să semneze
Wow! Campioana Rapid, direct în grupele Euroligii, o ”premieră istorică”
Wow! Campioana Rapid, direct în grupele Euroligii, o ”premieră istorică”
Ce îl așteaptă pe Eddy Gnahore, după ce s-a întors în România și a bătut palma cu FCSB
Ce îl așteaptă pe Eddy Gnahore, după ce s-a întors în România și a bătut palma cu FCSB
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
CITESTE SI
Fostul primar Cătălin Cherecheș va fi eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul a respins contestația DNA

stirileprotv Fostul primar Cătălin Cherecheș va fi eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul a respins contestația DNA

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

stirileprotv Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!