Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, luni, că victoria jucătoarei române Miriam Bulgaru de la Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125) de la Bucureşti este o surpriză extrem de plăcută.

"Victoria ei la Ţiriac Trophy este o surpriză extrem de plăcută. Nu am apucat să văd foarte mult din parcursul ei de la Bucureşti, pentru că am fost la Craiova cu meciul de Cupa Davis cu China. Dar am văzut finala, pentru că ne întorsesem de la Craiova. Miriam este o jucătoare de perspectivă şi ne bucură enorm succesul ei.



Din păcate, fizicul nu o ajută foarte mult. Pentru că vedem cât de puternice sunt primele jucătoare ale lumii din momentul de faţă. Miriam compensează cu ambiţie, cu intuiţie, cu viteză de deplasare şi aşa mai departe. Însă e greu când treci la un alt nivel şi joci împotriva unor jucătoare de 1,80 m sau chiar peste... Am văzut toţi că Sabalenka are o lovitură de dreapta mai puternică decât a băieţilor.



Apoi le-am văzut pe Swiatek şi Coco Gauff cum se deplasează pe teren, deci jucătoarele de top sunt chiar impresionante din punct de vedere fizic. Iar Miriam, din păcate, nu beneficiază de un fizic şi va trebui să compenseze cu alte calităţi", a afirmat Cosac, pentru Agerpres.

În opinia preşedintelui Federaţiei Române de Tenis, organizarea turneului Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125) la Bucureşti şi-a atins scopul, acela de a le ajuta pe jucătoarele române să prindă experienţă şi să le aducă puncte în clasamentul WTA.

Ce spune Cosac despre turneul lui Ion Țiriac

''În momentul în care la competiţia pe care o găzduieşti ai o semifinalistă (Patricia Ţig, n. red.) şi apoi o câştigătoare a trofeului înseamnă că turneul şi-a atins scopul. Organizezi un turneu acasă pentru a-ţi ajuta sportivii să poată obţine puncte.

Pentru ei e mai uşor, sunt în mediul lor, au publicul de partea lor, cheltuielile sunt mici şi aşa mai departe. De aceea ţările dezvoltate au zeci de turnee importante. Iar începând de anul acesta şi în ţara noastră s-a mărit numărul turneelor pentru că Federaţia Română de Tenis şi Fundaţia Ţiriac au organizat peste 30 de competiţii internaţionale la feminin şi masculin. Şi astfel jucătorii români au putut juca şi obţine multe puncte la ei în ţară. Şi ca un exemplu, inclusiv Boitan şi Creţu, componenţi ai echipei de Cupa Davis, au jucat multe turnee în ţară, au avut meciuri în picioare şi asta a contat foarte mult în întâlnirea cu China", a subliniat George Cosac.

Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru a câştigat turneul Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari şi găzduit de Centrul Naţional de Tenis, duminică, după ce a învins-o în finală pe Kathinka von Deichmann (Liechtenstein), cu 6-3, 1-6, 6-4.