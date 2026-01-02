GALERIE FOTO A pierdut și a câștigat în fața Simonei Halep: un fost număr 1 WTA revine în tenis, după un an și jumătate de absență

Marcu Czentye
Una dintre fostele rivale ale Simonei Halep își mai încearcă o dată șansa, în circuitul WTA.

Karolina Pliskova este una dintre jucătoarele de tenis pe care tenacitatea deosebită a condus-o nu doar către performanțe uriașe, ci și înspre un stadiu nedorit: cehoaica resimte dureri cronice în urma tenisului intens pe care l-a practicat.

La treizeci și trei de ani, fostul număr 1 WTA trăiește, spre deosebire de Simona Halep, cu regretul de a nu fi câștigat niciun titlu de mare șlem, în proba individuală, chiar dacă a reușit să ajungă în două finale, la US Open - în 2016 - și la Wimbledon - în 2021.

Karolina Pliskova a ajuns număr 1056 în clasamentul WTA

  • Pliskova, fără meci în circuitul WTA din august 2024.

Cu doar trei meciuri oficiale jucate în ultimele cincisprezece luni, din cauza unei accidentări grave la gleznă, care a forțat-o să sufere o intervenție chirurgicală, Pliskova vrea să revină în tenis, dar nu oricum.

În toamnă, recunoaște că a simțit durere în toate zonele ale corpului, atunci când s-a întors pe terenul de tenis, fapt care a făcut-o să se întrebe dacă acest sport ar mai trebui să primească un loc în viața sa.

Cehoaica a avut accidentări la încheietură, spate și gleznă, dar și două operații

  • Karolina Pliskova, câștigătoarea ediției 2024 a Openului Transilvaniei, după o finală cu Ana Bogdan.

„Mi-am acordat spațiu și am început să mă antrenez diferit. De asta mi-am spus că mai vreau să încerc o revenire, în acest început de an.

Acum, am obiective mici. Nu vreau să îmi planific participări sau să îmi stabilesc așteptări. Nu vreau să pun presiune pe mine. Acum, succesul pentru mine e definit simplu: să joc fără dureri și să termin meciurile,” a spus Karolina Pliskova pentru Sport CZ, sursă citată de Tennisuptodate.

Simona Halep

  • Simona halep campioana rg 2018
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
Getty Images
Simona Halep - Karolina Pliskova: 8-4 la meciurile directe

Simona Halep și Karolina Pliskova s-au întâlnit de douăsprezece ori în circuitul profesionist.

Ultima întâlnire directă dintre cele două jucătoare a avut loc în finala turneului WTA 1000 de la Roma și s-a încheiat abrupt, la scorul de 6-0, 2-1 în favoarea sportivei din România, când Pliskova a decis abandonul, din cauza unei accidentări.

În Fed Cup, Pliskova și Halep au consumat două meciuri palpitante, de câte trei seturi; în 2016, la Cluj-Napoca, cehoaica s-a impus, revenind de la 0-1 la seturi, scor 6-7, 6-4, 6-2, iar, în 2019, românca și-a luat revanșa, chiar în Cehia, impunându-se la Ostrava cu 6-4, 5-7, 6-4.

