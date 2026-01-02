Karolina Pliskova este una dintre jucătoarele de tenis pe care tenacitatea deosebită a condus-o nu doar către performanțe uriașe, ci și înspre un stadiu nedorit: cehoaica resimte dureri cronice în urma tenisului intens pe care l-a practicat.
La treizeci și trei de ani, fostul număr 1 WTA trăiește, spre deosebire de Simona Halep, cu regretul de a nu fi câștigat niciun titlu de mare șlem, în proba individuală, chiar dacă a reușit să ajungă în două finale, la US Open - în 2016 - și la Wimbledon - în 2021.
Karolina Pliskova a ajuns număr 1056 în clasamentul WTA
- Pliskova, fără meci în circuitul WTA din august 2024.
Cu doar trei meciuri oficiale jucate în ultimele cincisprezece luni, din cauza unei accidentări grave la gleznă, care a forțat-o să sufere o intervenție chirurgicală, Pliskova vrea să revină în tenis, dar nu oricum.
În toamnă, recunoaște că a simțit durere în toate zonele ale corpului, atunci când s-a întors pe terenul de tenis, fapt care a făcut-o să se întrebe dacă acest sport ar mai trebui să primească un loc în viața sa.
Cehoaica a avut accidentări la încheietură, spate și gleznă, dar și două operații
- Karolina Pliskova, câștigătoarea ediției 2024 a Openului Transilvaniei, după o finală cu Ana Bogdan.
„Mi-am acordat spațiu și am început să mă antrenez diferit. De asta mi-am spus că mai vreau să încerc o revenire, în acest început de an.
Acum, am obiective mici. Nu vreau să îmi planific participări sau să îmi stabilesc așteptări. Nu vreau să pun presiune pe mine. Acum, succesul pentru mine e definit simplu: să joc fără dureri și să termin meciurile,” a spus Karolina Pliskova pentru Sport CZ, sursă citată de Tennisuptodate.