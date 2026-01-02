Karolina Pliskova este una dintre jucătoarele de tenis pe care tenacitatea deosebită a condus-o nu doar către performanțe uriașe, ci și înspre un stadiu nedorit: cehoaica resimte dureri cronice în urma tenisului intens pe care l-a practicat.

La treizeci și trei de ani, fostul număr 1 WTA trăiește, spre deosebire de Simona Halep, cu regretul de a nu fi câștigat niciun titlu de mare șlem, în proba individuală, chiar dacă a reușit să ajungă în două finale, la US Open - în 2016 - și la Wimbledon - în 2021.

Karolina Pliskova a ajuns număr 1056 în clasamentul WTA

Pliskova, fără meci în circuitul WTA din august 2024.

Cu doar trei meciuri oficiale jucate în ultimele cincisprezece luni, din cauza unei accidentări grave la gleznă, care a forțat-o să sufere o intervenție chirurgicală, Pliskova vrea să revină în tenis, dar nu oricum.

În toamnă, recunoaște că a simțit durere în toate zonele ale corpului, atunci când s-a întors pe terenul de tenis, fapt care a făcut-o să se întrebe dacă acest sport ar mai trebui să primească un loc în viața sa.

Cehoaica a avut accidentări la încheietură, spate și gleznă, dar și două operații

Karolina Pliskova, câștigătoarea ediției 2024 a Openului Transilvaniei, după o finală cu Ana Bogdan.

„Mi-am acordat spațiu și am început să mă antrenez diferit. De asta mi-am spus că mai vreau să încerc o revenire, în acest început de an.

Acum, am obiective mici. Nu vreau să îmi planific participări sau să îmi stabilesc așteptări. Nu vreau să pun presiune pe mine. Acum, succesul pentru mine e definit simplu: să joc fără dureri și să termin meciurile,” a spus Karolina Pliskova pentru Sport CZ, sursă citată de Tennisuptodate.

