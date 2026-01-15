Ana Bogdan a anunțat pe Instagram că plănuiește să mai joace tenis pentru încă trei ani, iar înainte de revenire mărturisește că nu mai simte frică, depășind deja momentul în care a simțit cum e să fie la capătul puterilor: „Am atins deja fundul prăpastiei, mai jos de atât nu se poate. De aici înainte, doar urcăm,” a scris Ana Bogdan, pe contul său de Instagram.

Jucătoarea din Sinaia a primit invitație de joc în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, competiție în care a jucat finala, în 2024, iar vestea a făcut-o să își schimbe planurile de viitor.

Fost număr 39 în clasamentul mondial, în vara anului 2023, sportiva din România și-a anunțat fanii că revine în sportul care a făcut-o faimoasă, la capătul unei perioade de peste jumătate de an în care s-a confruntat cu intertitudini personale, cu accidentări, dar și cu alegerile de viață care o așteaptă după încheierea călătoriei în tenis.

„Vreau să văd cât de departe pot ajunge făcând lucrurile diferit, pornind de la 515.”

„Parte dintr-un haos frumos. Mâine plec spre primul meu turneu după pauză. Pozele acestea marchează, literalmente, un nou început — un început plin de pasiune, entuziasm, bucurie și curiozitate. Este o competiție cu mine însămi, este o călătorie pe care o fac pentru inima mea și pentru propria mea bucurie, făcând acest lucru nebunesc și frumos numit „tenis” încă 3 ani.

Vreau să văd cât de departe pot ajunge făcând lucrurile diferit, pornind de la 515. (N-am mai fost clasată sub 500 de când am început să joc turnee WTA.)

Faptul că mă întorc cu atât de multă energie și motivație de investit în acest sport minunat pe care îl iubesc enorm, în ciuda tuturor luptelor din spatele cortinei, este deja o mare victorie pentru mine.

Nu știu care va fi rezultatul acestei aventuri, dar știu că voi da totul, că mă voi bucura de drum mai mult ca niciodată, pentru o ultimă dată, și că îmi voi pune inima acolo. Pentru mine. Pentru cei care mă susțin necondiționat. Și pentru cei care mi-au spus mereu (încă de când eram copil) că nu pot reuși,” a completat Ana Bogdan, în anunțul făcut pe rețelele sociale.

Cele mai bune rezultate ale Anei Bogdan în circuitul WTA

În 2022, Ana Bogdan a jucat finala turneului WTA 250 de la Varșovia, cedată în fața franțuzoaicei Caroline Garcia, fost număr patru mondial.

A cucerit trei titluri WTA 125k, dintre care două la Iași, iar unul, la Parma.

În 2024, a jucat finala Transylvania Open (WTA 250), iar în turneele de mare șlem a reușit patru calificări în turul trei.

