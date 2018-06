"Vreau sa am copii, vreau sa am cat mai multi" Simona Halep, despre cum i-a schimbat victoria de la Roland Garros planurile de viitor

Simona Halep a vorbit, la sosirea in tara, despre un subiect adus des in discutie in cazul ei.

Halep a castigat, sambata, trofeul de la Roland Garros, primul Grand Slam din cariera, dupa ce a invins-o, in ultimul act al turneului de la Paris, pe Sloane Stephens, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1.

Ajunsa in Romania dupa victoria spectaculoasa de pe zgura pariziana, Simona Halep a raspuns la intrebarile jurnalistilor prezenti in salonul oficial al Aeroportului "Henri Coanda". Romanca a vorbit, in trecut, despre faptul ca isi doreste sa aiba copii si ca vrea o viata de familie implinita.

Intrebata despre planurile de viitor legate de intemeierea unei familii, Simona a precizat ca, pentru moment, isi doreste sa continue cu tenisul.

"Vreau sa am copii, vreau sa am cat mai multi, dar momentan o sa continui sa joc tenis si momentul acesta (n.r. victoria de la Roland Garros) parca mi-a dat si mai mult dorinta de a merge mai departe", a spus Halep la sosirea in tara.