PRIMELE DECLARATII ale Simonei Halep la revenirea in tara: "Este trofeul meu si al ROMANIEI! Multumesc romanilor care m-au sustinut"

Simona Halep a revenit la Bucuresti (IMAGINI VIDEO AICI).

"Ma bucur foarte mult ca vad atat de multi oameni aici, alaturi de mine. Vreau sa ne bucuram impreuna de acest trofeu. Nu este el prea mare, dar inseamna foarte mult! A fost un drum lung si greu! Le multumesc tuturor celor care au pus o caramida la acest succes, tuturor fanilor, deoarece am avut o atmosfera deosebita in finala si nu numai. Au fost foarte multi romani care m-au sustinut.

Cred ca sunt jucatoarea cu cei mai multi suporteri la toate meciurilor, asa ca nu pot decat sa le multumesc tuturor romanilor.

Acasa este intotdeauna cel mai bine si ma bucur ca sunt aici.

Sa ne bucuram impreuna de aceasta realizare. Acest trofeu este si al meu, si al Romaniei. Aici am crescut, aici m-am antrenat! Va multumesc pentru aceasta primire.



Darren mi-a spus inainte de meci ca trebuie sa castig, pentru ca sunt capabila de acest lucru. Inainte, cele trei finale au fost tratate cu emotie diferita, cu mai putina incredere. Sambata mi-a spus ca pot sa castig. Domnul Tiriac mi-a spus de mult ca pot sa castig un Grand Slam. Amandoi au fost alaturi de mine in fiecare zi, de 3-4 ani! Mereu alaturi si cu energie pozitiva.

Nu prea am dormit dupa meciul de sambata, poate doar vreo 3 ore. Nu am simtit ceva extraordinar in acea zi, pentru ca a fost foarte aglomerata. Dar astazi dimineata am inceput sa simt emotia implinirii acestui vis. Si, vazandu-va si pe dumneavoastra aici, parca aceasta emotie este si mai puternica.



Dorinta este poate chiar mai mare acum sa castig, pentru ca am realizat ca se poate. Bineinteles ca ma simt implinita profesional, pentru ca sunt numarul 1 si am castigat un Grand Slam. Dar cariera mea nu se opreste aici, merg inainte si indraznesc sa visez la mai multe titluri de acest gen.

Trebuie sa crezi in tine si nicioda sa nu cedezi. Am avut 3 mari incercari, 3 finale pe care le-am pierdut. Am fost de fiecare data aproape, dar niciodata nu am cedat. Sfatul meu pentru toti este sa nu cedezi niciodata

Acela a fost de departe cel mai frumos moment al carierei mele, momentul in care s-a cantat imnul. Dupa ce am iesit de pe teren, organizatorii mi-au spus ca nu s-a intamplat in istoria Roland Garros ca imnul sa fie intonat cu cuvinte de multime.

Oamenii nu au incetat sa ma sustina la set si 2-0 pentru adversara si am reusit sa revin.

Am primit foarte multe mesaje si fiecare mesaj e special si fiecare mesaj are ceva deosebit in el.

Vreau sa am copii, vreau sa am cat mai multi, dar momentan o sa continui sa joc tenis si momentul acesta parca mi-a dat si mai mult dorinta de a merge mai departe.

As dori sa vorbesc tare si sa gandesc tare, sa visam la alt Grand Slam!

Daca voi fi sanatoasa, ma duc cu cea mai mare placere, pentru ca este ceva total diferit sa joci la Olimpiada pentru tara ta decat la un Grand Slam, asa ca o sa merg daca o sa fiu sanatoasa.

Oriunde il pot prezenta, oriunde pot duce trofeul pentru ca fanii sa il vada.

Cateva zile o sa-mi iau vacanta si, dupa aceea, pe iarba. O sa merg, o sa ma vad cu prietenii si acasa, o sa stau cu familia. De fiecare data ma asteapta, nu numai cand sunt numarul unu mondial sau cand castig un Grand Slam.

Sper ca acest trofeu sa aiba o greutate pentru persoanele care sunt in conducerea tenisului, mi-as dori foarte mult sa avem o arena frumoasa, unde sa joc si eu. Sper sa fie posibila aceasta treaba si sper sa ii motiveze pe toti oamenii din conducere acest trofeu.

Este foarte placut si e greu sa descriu in cuvinte aceasta stare, insa, sa-i vad alaturi de mine pe acesti oameni care au facut ceva in sportul romanesc este deosebit. A fost o energie mult mai puternica pentru mine sa pot sa castig meciul.

In momentul in care am castigat ultimul punct in interior tot ce am avut nevoie a fost sa ma uit la oamenii care au fost alaturi de mine pe acest parcrus si sa schimb cumva emotiile, privirea cu ei..

Imi place acest sport, nu il fac greu, imi place sa am un program strict, imi place sa intru pe teren. Mi-am dedicat viata acestui sport.

Le am pe toate, toate rachetele cu care am jucat, probabil o sa fac un tablou.", a spus Simona Halep la sosirea pe aeroportul Otopeni - Henri Coanda.