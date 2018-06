16:00 LIVE pe www.sport.ro | Simona Halep aterizeaza la Bucuresti cu marele trofeu de la Roland Garros! Diseara, Simona va fi pe National Arena

Simona Halep se intoarce la Bucuresti cu trofeul Suzanne Lenglen. La ora 16:00 va ateriza pe aeroportul Otopeni - Henri Coanda, iar la 20:00 va fi pe National Arena!

Simona Halep, numarul 1 WTA si proaspata castigatoare a trofeului de la Roland Garros, se intoarce astazi la Bucuresti. Ea va prezenta marele trofeu Suzanne Lenglen pe National Arena.

URMARESTE LIVE, PE WWW.SPORT.RO, SOSIREA SIMONEI HALEP IN TARA



National Arena se deschide pentru Simona Halep

Primaria capitalei s-a razgandit si va deschide portile National Arena pentru ca Simona Halep sa isi prezinte trofeul in fata romanilor.

Pregatirile sunt in toi in acest moment pe cel mai mare stadion din tara. Pe gazon se monteaza o scena de 12 metri lungime si 8 metri latime ce va fi amplasata in fata zonei VIP. Si un ecran urias va fi amplasat pana diseara. Accesul este liber.

Initial, Primaria a anuntat ca ceremonia va avea loc pe treptele de la salonul VIP. "A fost o exprimare defectuoasa", a declarat un reprezentant al Primariei pentru www.sport.ro.

Primaria a anuntat aseara ca ceremonia va avea loc in fata zonei VIP.

"Primaria Capitalei, prin Compania Sport pentru toti, in parteneriat cu Federatia Romana de Tenis, organizeaza maine (luni -n.r.), 11 iunie 2018, ora 20.00, la Arena Nationala, in fata zonei VIP- intrarea oficiala, o ceremonie in cadrul careia Simona Halep, cetatean de onoare al Capitalei, va prezenta romanilor trofeul Roland Garros! Toti cei care vor sa o vada pe marea noastra campioana sunt asteptati la Arena Nationala!", reiese dintr-o informare a Primariei Capitalei.

Accesul va fi permis prin strazile Maior Coravu, Pierre de Coubertin si Basarabiei, intrarea fiind libera.

Simona Halep va ajunge pe Aeroportul International Henri Coanda, luni, la ora 16.15, unde va fi primita, la Salonul Oficial, de catre ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, dar si de presedintele FRT, George Cosac, LIVE pe www.sport.ro.

De la 20:00, Halep isi prezinta trofeul pe National Arena LIVE pe www.sport.ro.

Simona Halep a castigat primul sau turneu de Mare Slem din cariera, sambata, dupa ce a invins-o in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1 pe americanca Sloane Stephens, in finala turneului de la Roland Garros.