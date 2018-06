"Cel mai frumos moment al vietii mele! Organizatorii Roland Garros mi-au spus ca nu s-a mai intamplat asa ceva!" Dezvaluirea senzationala facuta de Simona Halep

Campioana de la Roland Garros, Simona Halep, a facut o dezvaluire superba la revenirea in Romania. Numarul 1 mondial a vorbit despre momentul in care a fost cantat imnul Romaniei dupa finala castigata in 3 seturi in fata lui Sloane Stephens.



"Trebuie sa crezi in tine si nicioda sa nu cedezi. Am avut 3 mari incercari, 3 finale pe care le-am pierdut. Am fost de fiecare data aproape, dar niciodata nu am cedat. Sfatul meu pentru toti este sa nu cedezi niciodata.



Acela a fost de departe cel mai frumos moment al carierei mele, momentul in care s-a cantat imnul. Dupa ce am iesit de pe teren, organizatorii mi-au spus ca nu s-a intamplat in istoria Roland Garros ca imnul sa fie intonat de multime" a spus Simona Halep in conferinta de presa de dupa revenirea in Romania.