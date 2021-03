"Miki" Buzarnescu, asa cum nu ai mai vazut-o niciodata! Imaginea sexy facuta pe marginea piscinei care i-a popularizat contul de Instagram

Mihaela Buzarnescu i-a surprins placut pe urmaritorii sai prin fotografia sexy publicata pe Instagram.

Calatoria Mihaelei Buzarnescu la Miami nu s-a incheiat fara o zi de relaxare pe marginea piscinei. Calificata pe tabloul principal dupa doua runde de calificari depasite, numarul 137 WTA a facut ravagii pe Instagram, publicand un instantaneu sexy care o arata relaxandu-se intr-una din ultimele zile petrecute in Florida, SUA.

"In sfarsit, un moment de relaxare!" a scris "Miki" Buzarnescu in descrierea imaginii care a strans peste 3600 de aprecieri.

Mihaela Buzarnescu a fost invinsa in primul tur la Miami de Caroline Garcia, scor 6-1, 6-2, care avea sa piarda mai apoi, scor 6-3, 4-6, 0-6 in fata Simonei Halep. Pentru prezenta pe tabloul principal, Buzarnescu a incasat 10 puncte WTA si un cec in valoare de $10,000.

Pentru Simona Halep, dar si Mihaela Buzarnescu urmeaza barajul de Billie Jean King Cup cu Italia, programat pentru 16-17 aprilie la Cluj-Napoca. Echipa castigatoare se va mentine in Grupa I Mondiala si va avea sansa de a se califica la urmatorul turneu final.