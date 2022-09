Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP) l-a învins pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3 în sferturile US Open 2022, la capătul celei mai pasionante partide jucate în sezonul 2022 al tenisului mondial.

Reprezentanții de cinste ai noii generații în tenisul masculin au stabilit un record, încheind cea mai târzie partidă jucată vreodată în Openul American la ora 02:50, fus orar newyorkez.

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au pus în scenă, tocmai pe cea mai mare arenă de tenis din lume, un rollercoaster emoțional. Dacă Alcaraz a ratat cinci mingi de set în manșa secundă și a fost întors de la 6-5 cu serviciu în setul trei, Sinner a beneficiat de o minge de meci în setul patru și a risipit avantajul break-ului, în setul decisiv.

119 lovituri direct câștigătoare și 101 erori neforțate au însumat Carlos Alcaraz și Jannik Sinner pe durata celor cinci ore și cincisprezece minute de joc, într-un festival al tenisului care a copleșit fiecare spectator până la ultimul schimb de mingi.

