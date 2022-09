Frances Tiafoe (24 de ani, 26 ATP) a pierdut în cinci seturi prima semifinală de Grand Slam a carierei, în fața spaniolului Carlos Alcaraz, jucător cu cinci ani mai tânăr.

În ciua rezultatului care l-a dezamăgit puternic la finalul partidei, tenismenul american a reușit să strălucească pe cea mai mare arenă de tenis din lume, Stadionul Arthur Ashe, salvând o minge de meci într-o manieră extraordinară, în setul patru al confruntării cu numărul 4 ATP.

Frances Tiafoe a salvat o minge de meci în semifinala US Open printr-o scurtă à la Federer

„Mi-aș fi dorit să fiu eu cel care câștigă în seara acesta, dar tenisul a învins. Publicul a obținut ceea ce și-a dorit,” a declarat Frances Tiafoe la conferința de presă organizată după meci.

Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP) a câștigat a doua semifinală masculină a Openului American la capătul a 4 ore și 19 minute de joc, scor 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3.

US Open 2022 continuă cu finalele turneelor de simplu. Sâmbătă-seara, începând cu ora 23:00, Iga Swiatek și Ons Jabeur se vor întâlni în ultimul act al competiției feminine, iar duminică-seara, de la aceeași oră, Carlos Alcaraz și Casper Ruud se vor duela pentru a stabili nu doar numele campionului Openului American, ci și al noului lider ATP.

Viteza de reacție a tenismenului iberic în vârstă de numai nouăsprezece ani le-a tăiat răsuflarea newyorkezilor, în primul set al semifinalei cu Frances Tiafoe, câștigate de spaniol în cinci seturi, scor 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3.

Deși publicul american l-a susținut frenetic pe reprezentantul lor, acesta nu a ezitat să celebreze marile reușite sportive ale tânărului Carlos Alcaraz. La scorul de 6-5, avantaj Alcaraz, cei doi oponenți au făcut Arena Arthur Ashe să erupă la propriu și la figurat, în urma unui schimb nebunesc de replici inteligente în zona fileului.

Spectacolul a continuat doar câteva game-uri mai târziu, când Carlos Alcaraz a părut din nou de neobosit și l-a forțat pe Frances Tiafoe să greșească o scurtă, la capătul celui mai lung schimb de mingi al semifinalei întinse pe durata a patru ore și nouăsprezece minute de joc.

„Nu am jucat niciodată împotriva unui adversar care se mișcă la fel de bine precum Carlos,” a fost concluzia lămuritoare trasă de Frances Tiafoe, la finele primei semifinale jucate de tenismenul american la Flushing Meadows.

