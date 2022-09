Noua minune confirmată a circuitului ATP este Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP). Tenismenul spaniol a câștigat cea mai lungă luptă a tenisului în sezonul 2022, eliminându-l pe colegul de generație, Jannik Sinner (21 de ani, 13 ATP), la capătul a cinci ore și cincisprezece minute de joc, în sferturile US Open 2022.

Alcaraz s-a impus scor 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3, nu înainte de a anula o minge de meci a italianului Sinner, în setul al patrulea.

Reprezentanții de cinste ai noii generații în tenisul masculin au stabilit un record, încheind cea mai târzie partidă jucată vreodată în Openul American la ora 02:50, fus orar newyorkez.

La finalul celor 5 ore și 15 minute de joc, Carlos Alcaraz și-a donat încălțămintea de joc fanilor care au rămas până după ora 03:00 dimineața să savureze victoria entuziasmantă a acestuia și calificarea sa în prima semifinală de Grand Slam a carierei.

Carlos Alcaraz (4 ATP, 19 ani) a devenit cel mai tânăr semifinalist al Openului American, de la Pete Sampras, în 1990. În toate turneele de mare șlem, Alcaraz este cel mai tânăr semifinalist de la Rafael Nadal la Roland Garros 2005.

