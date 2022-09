Jessica Pegula (28 de ani, 8 WTA) nu s-a cenzurat prea mult în ultima conferință de presă susținută la New York în 2022.

Jucătoarea americană a fost învinsă de Iga Swiatek în faza sferturilor de finală ale Openului American, scor 6-3, 7-6 (4), un motiv bun pentru ca aceasta să savureze o bere în fața jurnaliștilor.

„Îmi place berea Heineken,” a comentat o jurnalistă, văzând-o pe Jessica Pegula că nu ezită în a savura o băutură în timpul conferinței de presă.

„Mersi, o beau pentru că încerc să urinez pentru testul anti-doping. Dar e adevărat și că mă ajută să trec peste înfrângere,” a fost replica simpatică a Jessicăi Pegula.

„La dracu! Îmi pare rău, dar e nasol. E cumplit. Mi-aș fi dorit să câștig primul meu trofeu de mare șlem acasă. Aș fi vrut să nu joc cu Iga Swiatek sau cu Ashleigh Barty în fiecare sfert de finală pe care îl joc în Grand Slam-uri.



Se pare că ele sunt jucătoarele care nu prea pierd. Nu știu, sunt puțin dezamăgită acum,” a spus Jessica Pegula, înjurând involuntar în timp ce își exprima frustrarea referitoare la inabilitatea sa de a ajunge la finalul competițiilor de Grand Slam.

În urma calificării în sferturile US Open, Jessica Pegula a întrecut-o din nou pe Simona Halep în clasamentul WTA. Fiica de miliardari va ocupa locul 5 în ierarhia mondială, începând de luni, 12 septembrie.

.@darcymaine_espn "I like the Heineken"

J Pegula: "Thanks, I'm trying to pee for doping, so... Although it does help ease the loss " pic.twitter.com/jeQ905sRvK