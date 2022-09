Calcă pe urmele lui Nadal! Carlos Alcaraz, cel mai tânăr semifinalist de Grand Slam, din 2005 încoace

Carlos Alcaraz (4 ATP, 19 ani) a devenit cel mai tânăr semifinalist al Openului American, de la Pete Sampras, în 1990. În toate turneele de mare șlem, Alcaraz este cel mai tânăr semifinalist de la Rafael Nadal la Roland Garros 2005.

Tenismenul spaniol l-a eliminat pe Jannik Sinner în cinci seturi, scor 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3, după 5 ore și 15 minute de joc, în sferturile US Open 2022. Reprezentanții de cinste ai noii generații în tenisul masculin au stabilit un record, încheind cea mai târzie partidă jucată vreodată în Openul American la ora 02:50, fus orar newyorkez.

