VIDEO| Ca o antrenoare de fitness! :)) Cum se pregateste Simona Halep pentru meciurile de FED CUP

Simona Halep face parte din echipa Romaniei pentru meciurile de FED CUP impotriva Frantei.

Romania va juca semifinala de FED CUP impotriva Frantei in perioada 20-21 aprilie, iar Simona Halep a intrat in linie dreapta. Se antreneaza la sala de forta inainte sa intre in sala pentru ultimele pregatiri.



Halep este considerata jucatoarea cu cea mai buna deplasare in teren din intreg circuitul, iar acest lucru este datorat si exercitiilor fizice pe care le practica. Tractiunile la bara sunt exercitiile preferate ale Simonei, prin care isi intareste mai multe grupe de muschi.

Din echipa Romaniei pentru meciurile de FED CUP mai fac parte Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru.