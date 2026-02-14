Fotbalistul lui Juventus a trăit momente de teroare din cauza ultrașilor: „Am petrecut două luni închis în casă”

Perechile Eduard Ionescu/Bernadette Szocs şi Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia), favoritele #2 şi #3, s-au întâlnit în a doua semifinală, iar sportivii români s-au sincronizat la masa de joc până la 2-1. În setul al treilea, românii şi-au impus tactica şi loviturile, pregătiţi pentru un ultim set care le-ar fi adus victoria la masa de joc.

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, în finala WTT Star Contender Chennai 2025

Totuşi, la ultimul schimb din setul al treilea, sud-coreeanul Oh Junsung s-a accidentat, nu a putut continua jocul, iar Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au avansat cu 3-1 (11-6, 6-11, 11-9, 11-0).

În finală, adversari vor fi indienii Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade.

Succes pentru Andreea Dragoman

La simplu, Andreea Dragoman (locul 73 mondial) a pătruns printre primele opt jucătoare ale tabloului de simplu la WTT Star Contender Chennai.

De această dată, componenta lotului naţional a eliminat-o pe favorita 3, Joo Cheonhui (Coreea de Sud, 17 mondial).

Andreea Dragoman a început în forţă şi, prin lovituri puternice şi bine plasate, a trecut în avantaj la finalul primului set.

Egalată la 1-1, sportiva noastră şi-a urmat tactica propusă şi la intensitate maximă a jucat fiecare punct până la victoria cu 3-1 (11-5, 4-11, 11-8, 11-6).

În sferturi, ea va juca în compania japonezei Sakura Yokoi.

Eșec pentru Elizabeta Samara

În optimile de finală s-a oprit Elizabeta Samara (favorita #9), în urma unui meci încheiat în decisiv cu Peng Yu-Han, din Taipei. După ce prima parte a meciului i-a aparţinut până la 2-0 la seturi, tricolora a cedat, în cele din urmă, scor 2-3 (11-8, 12-10, 6-11, 7-11, 7-11).

Eduard Ionescu (favoritul #8) a ratat calificarea printre primii opt jucători la simplu masculin, după un meci cu cinci seturi împotriva indianului Sathiyan Gnanasekaran (favoritul #10).

Cei doi şi-au împărţit momentele în care au controlat masa, însă în decisiv adversarul s-a desprins, iar tricolorul a pierdut, scor 2-3 (11-9, 3-11, 12-10, 7-11, 5-11).

