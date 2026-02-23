Antoine Kombouare e noul antrenor al lui Paris FC

Paris FC, clubul deținut de miliardarul francez Bernard Arnault, care are o avere estiomată la peste 190 de miliarde de euro, a decis să-l numească ca manager al echipei pe experimentatul Antoine Kombouare. "Les Bleus" ocupă locul al 15-lea în clasament, având cu șase puncte mai mult decât Nantes, ocupanta primului loc retrogradabil.

În această perioadă de mercato, parizienii și-au întărit lotul cu Rudy Matondo (Auxerre / 15 milioane de euro), Ciro Immobile (Bologna / gratis), Marshall Munetsi (Wolverhampton / împrumutat), Diego Coppola (Brighton / împrumutat) și Luca Koleosho (Burnley / împrumutat).

Antoine Kombouare (62 de ani) a jucat ca fundaș la Nantes, PSG, Sion, Aberdeen și Racing Club Paris. Ca antrenor a activat la cluburile PSG B, Strasbourg, Valenciennes, PSG, Al Hilal, Lens, Guingamp, Dijon, Toulouse și Nantes, având în palmares două Coupe de France și medaliile Ordre national de la Legion d'honneur și Ordre National du Merite. Echipa a fost condusă în ultimele trei sezoane de Stephane Gilli, care a reușit promovarea în Ligue 1.

Paris FC e un club în plină ascensiune

În 2024, familia Arnault a preluat un pachet de 52.4% din acțiunile clubului Paris FC prin compania Agache Sport, în timp ce Pierre Ferracci (compania Alter Paris / 29.8%), Red Bull GmbH (10.6%) și Allirajah Subaskaran (compania BRI Sports Holdings / 7.2%) au devenit acționari minoritari.

Bernard Arnault, patriarhul familiei Arnault, are o avere de peste 200 de miliarde de dolari, controlează gigantul Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) și se află constant în topul celor mai bogați oameni din lume. Recent, LVMH a devenit partener al Formulei 1 și a fost sponsor principal al Jocurilor Olimpice de la Paris.

De cealaltă parte, Red Bull GmbH are o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de dolari și are investiții serioase în sport, printre altele, deținând echipa Red Bull Racing din Formula 1 și cluburile de fotbal RB Leipzig, RB Salzburg, FC Liefering, RB Bragantino și New York Red Bulls.

Pierre Ferracci este un afacerist francez, CEO al Groupe Alpha, cu o avere de ordinul sutelor de milioane de dolari, dar cu o influență socială și politică imensă în Hexagon. În urmă cu cinci ani, Ferracci cedase 20% din acțiuni către investitori din Bahrain, dar aceștia au renunțat să investească, după ce Primăria Parisului și-a retras susținerea și clubul s-a aflat în centrul unei campanii de evidențiere a încălcării drepturilor omului în regatul din Orientul Mijlociu.

Allirajah Subaskaran este un afacerist britanico-srilankez, fondator și acționar majoritar al companiilor Lyca Mobile (telecomunicații), care are 16 milioane de clienți în 23 de țări, și Lyca Productions (entertainment). Acesta mai finanțează echipele Jaffna Kings (fotbal / Lanka Premier League) și Kovai Kings (cricket / Tamil Nadu Premier League).

Paris FC este clubul a stat la baza înființării PSG

Paris Football Club este un club înființat în 1960, care a fuzionat cu Stade Saint-Germain, în 1970, pentru a forma Paris Saint-Germain FC, dar care s-a retras din asociere, în 1972. Spre deosebire de "Les Rouge-et-Bleu", PFC nu a cunoscut gloria, jucând mai ales în diviziile de amatori, ultima dată fiind prezent în Ligue 1 în sezonul 1978-1979. Echipa joacă pe Stade Jean-Bouin (20.000 de locuri), arenă folosită și pentru meciurile de rugby de Stade Francais, este antrenată de Stephane Gilli, iar cei mai cunoscuți jucători din lot sunt Ciro Immobile, Kevin Trapp, Otavio, Maxime Lopez, Hamari Traore, Remy Riou, Timothee Kolodziejczak și Jonathan Ikone.

Academia clubului este considerată una dintre cele mai bune din Franța, formându-i pe Lassana Diarra, Mamadou Sakho, Tijani Belaid, Gabriel Obertan, Nordi Mukiele, Ibrahima Konate, Wylan Cyprien, Karl Toko Ekambi, Olivier Ntcham, Axel Disasi, Hannibal Mejbri, Sofiane Feghouli, Selim Benachour, Nicolas Douchez, Seko Fofana, Rayan Ait-Nouri, Boubakary Soumare sau Manu Kone. În mod tradițional, Paris FC era considerat al patrulea club ca importanță al capitalei Franței, după Paris Saint-Germain FC (Qatar Sports Investments), Red Star FC (777 Partners) și Racing Club de France Football.

Clubul are și o secție de fotbal feminin, Paris Football Club Feminines, care evoluează în Premiere Ligue, are în palmares șase titluri de campioană a Franței, ultimul în 2006, și a ajuns până în semifinalele Champions League, în 2013.

Foto - Getty Images