Griezmann l-a depășit pe Benzema și este stranierul cu cele mai multe meciuri în La Liga

Antoine Griezmann este jucătorul străin cu cele mai multe multe apariții în La Liga. Atacantul francez a ajuns la 552 de prezențe în prima divizie spaniolă, pentru echipele Atletico Madrid (337), Real Sociedad (141) și FC Barcelona (74). După victoria cu Espanyol (4-1), acesta l-a depășit pe conaționalul Karim Benzema, care jucase 551 de partide în campionat în tricoul lui Real Madrid. Este cotat la 11 milioane de euro, are contract cu "Atleti" până în iulie 2027 și se află pe locul al cincilea în topul celor mai buni marcatori străini din La Liga (204 goluri / după Leo Messi - 474, Cristiano Ronaldo - 311, Karim Benzema - 238, Hugo Sanchez - 234).

Griezmann se apropie și de top 3 în clasamentul all-time al prezențelor în La Liga, podiumul fiind ocupat de spaniolii Andoni Zubizarreta (662 / Athletic Bilbao, FC Barcelona, Valencia), Joaquin (622 / Real Betis, Valencia, Malaga) și Raul Garcia (609 / Osasuna, Atletico Madrid, Athletic Bilbao), în timp ce Dani Parejo (546 / Real Madrid, Getafe, Valencia, Villarreal) și Koke (508 / Atletico Madrid) sunt încă în activitate și îl pot ajunge pe francez.

Griezmann a fost campion mondial și vicecampion european

Antoine Griezmann (34 de ani) este născut la Macon (departamentul Saone-et-Loire) și s-a format la juniorii cluburilor Entente Charnay, Macon 71 și Cantera Real Sociedad. La nivel de seniori a evoluat pentru Real Sociedad (2009-2014), Atletico Madrid (2014-2019, 2021-2026) și FC Barcelona (2019-2022). Are 137 de selecții și 44 de goluri pentru naționala Franței (2014-2024).

În palmaresul său se găsesc Europa League (2017-2018), Supercupa Europei (2018), Copa del Rey (2020-2021), Supercopa de Espana (2014), o finală de Champions League (2015-2016), Cupa Mondială (2018), UEFA Nations League (2020-2021), Euro U19 (2010), o finală de Campionat European (2016), Onze d'Or (2014-2015), Onze de Bronze (2016-2017), La Liga Best Player (2015-2016), La Liga Fan's Five-Star Player (2015-2016), Europa League Player of the Season (2017-2018), European Championship Golden Boot (2016), French Player of the Year (2016), FIFA World Cup top assist provider (2018, 2022), Ordre national de la Legion d'honneur (2018) și includerea în La Liga Team of the Season (2014-2015, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), Champions League Squad of the Season (2015-2016, 2016-2017), Europa League Squad of the Season (2017-2018), European Championship Team of the Tournament (2016), UEFA Team of the Year (2016), IFFHS Men's World Team (2018) și FIFA World Cup Fantasy Team (2018).

Foto - Getty Images