Wow! Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european și vicecampionul mondial Alexis Lebrun! Ce scrie L'Equipe

Alexandru Hațieganu
Jucătorul nostru de tenis de masă a repurtat victoria carierei.

Victorie fabuloasă pentru Eduard Ionescu (20 de ani, din Buzău) la China Smash 2025! Sportivul român l-a învins pe Alexis Lebrun, campionul european en-titre la simplu și dublu (2024), vicecampion mondial (2024) şi medaliat cu bronz olimpic tot anul trecut alături de echipa Franţei.

”Componentul lotului național a fost la înălțime într-un meci electrizant decis în patru seturi, în fața #12 mondial, pe tabloul probei de simplu.

Eduard Ionescu (#74 mondial) și-a ajustat jocul după un prim set pierdut, iar în următoarele a susținut ritmul alert al duelului cu adversarul francez. 

Federația Română de Tenis de Masă despre Edi Ionescu: ”ferm în lovituri, agil la masa de joc și inspirat”

Ferm în lovituri, agil la masa de joc și inspirat în deciziile luate, sportivul nostru a gestionat presiunea și a închis la limită, în favoarea sa, următoarele seturi, pentru victoria cu 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9) și calificarea printre primii 32 de sportivi ai probei”, notează Federaţia Română de Tenis de Masă. 

”Felix Lebrun este în șaisprezecimi la Grand Smash din China, deziluzie pentru fratele său Alexis”, titrează L'Equipe, care detaliază:

”Alexis Lebrun a fost eliminat de un jucător venit din calificări și doar număr 74 mondial, românul Eduard Ionescu.

Acesta l-a surprins pe francez în 4 seturi (6-11, 11-9, 13-11, 11-9)”.

Cine este Eduard Ionescu

Tenisul de masă l-a pasionat pe Edi Ionescu încă din copilărie. El a pus mâna pe paletă la vârsta de șase ani. A vrut să calce pe urmele fratelui său, Bogdan Ionescu. Și acesta joacă la nivel profesionist, însă Eduard a reușit deja să obțină mai multe performanțe.

Fratele lui Eduard Ionescu a devenit între timp și antrenor de tenis de masă, la Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș Soter” din Buzău.

Într-un interviu acordat recent, Eduard a spus că întreaga sa familie în susține. Începând de la fratele său, care l-a adus în lumea tenisului de masă, până la mama sa care îi gătește "cea mai bună mâncare".

