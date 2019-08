Victorie rasunatoare a lui Copil! Romanul l-a invins pe Klizan si se pregateste pentru a doua intalnire cu Pablo Carreno Busta in doar 9 zile

Marius Copil l-a invins pe Martin Klizan in primul tur de la Winston-Salem.

Autor: Marcu Czentye



Succes rasunator pentru Marius Copil in primul tur al competitiei ATP de la Winston-Salem. Romanul l-a invins pe slovacul Martin Klizan in 3 seturi, dupa doua ore si opt minute de joc, scor 6-4, 3-6, 6-3.

Este a doua victorie pentru Marius Copil in fata tenismenului stangaci din Slovacia, dupa ce prima oara il invinsese la Geneva, in 2013.

Urmeaza optimi cu Pablo Carreno Busta, favoritul #11

Serviciul a fost din nou arma principala a lui Marius Copil. A servit 21 de asi, spre deosebire de cei 6 serviti de Klizan si a castigat 80% din punctele jucate pe primul serviciu.

Numar 85 ATP, Marius Copil se va duela in optimile de finala cu spaniolul Pablo Carreno Busta (nr. 53 ATP), cu care a mai jucat un singur meci pana acum: este vorba despre un meci disputat acum noua zile, in calificarile de la Cincinnati, unde Carreno Busta s-a impus scor 6-2, 6-2, in doar 58 de minute de joc.

Daca Marius Copil il va invinge pe Carreno Busta, romanul va juca in sferturi impotriva lui Sonego / Dzumhur / Hoang.

Marius Copil, partenerul lui Nick Kyrgios in proba de dublu la US Open

Marius Copil va fi prezent la US Open, acolo unde va evolua pe tabloul de dublu masculin alaturi de Nick Kyrgios. Cei doi isi vor afla adversarii din primul tur pe 24 august.