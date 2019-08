Campion la Cincinnati, Medvedev surprinde: "Sper sa ajung in sferturi la US Open"

Daniil Medvedev s-a impus la Cincinnati in finala disputata impotriva lui David Goffin.

Autor: Marcu Czentye



Declaratie surprinzatoare din partea noului campion de la Cincinnati, Daniil Medvedev. Cel mai in forma jucator din circuitul ATP in prezent a fost retinut in ceea ce priveste asteptarile sale pentru US Open.

La conferinta de presa de dupa meci, Medvedev a fost intrebat daca poate castiga un turneu de mare slem, dupa victoria de la Cincinnati. Iata ce a raspuns rusul:

"Sunt sigur ca pot castiga un turneu Masters, pentru ca tocmai am facut-o, dar sa castig un turneu de mare slem e diferit. Pana acum nu am fost in sferturi la vreun grand slam. La US Open, voi fi multumit, dar nu neaparat fericit daca ajung in sferturi. Desigur, totul depinde de tablou si de ceilalti factori", a spus Medvedev.

Daniil Medvedev: "Vreau sa ajung in sferturi la US Open"

"Sa ajung in sferturi la US Open ar fi foarte bine, dar o iau meci cu meci. Daca voi ajunge pana acolo, voi incerca sa castig turneul, insa acum trebuie sa o iau pas cu pas si sa devin un tenismen mai bun de la zi la zi", a mai spus el.

In clasamentul pentru Turneul Campionilor de la Londra, Daniil Medvedev ocupa pozitie eligibila acum, locul al 6-lea, cu 2605 puncte. In cazul in care va ajunge in sferturi la US Open, Medvedev va castiga aproximativ 500,000 de dolari, iar in clasamentul ATP va fi rasplatit cu 360 de puncte, fapt care ii va asigura in mare masura prezenta intre cei 8 campioni ai anului pe Arena O2.

Daniil Medvedev va avea parte de odihna timp de o saptamana, dupa care va incepe competitia de la Flushing Meadows. Rusul vine dupa trei competitii consecutive de foc, o perioada de 20 de zile in care a jucat nu mai putin de 18 meciuri. Asadar, dintre toti jucatorii din circuitul ATP, cu siguranta Medvedev este cel al carui program competitional este cel mai bine adaptat la ritmul unui Grand Slam, inaintea inceperii US Open (26 august).