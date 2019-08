A treia oara a fost cu noroc! Rusul Medvedev, campion la Cincinnati, dupa ce l-a invins pe Goffin. Va intra in TOP 5 ATP

Daniil Medvedev a triumfat la Cincinnati.

Autor: Marcu Czentye



Aflat la a treia finala in trei saptamani consecutive, rusul Daniil Medvedev a izbutit sa sparga gheata si sa se impuna la Cincinnati, invingandu-l in finala pe belgianul David Goffin, scor 7-6(3), 6-4, dupa o ora si 41 de minute de joc. Este primul titlu de turneu ATP Masters pe care Medvedev il castiga.

Medvedev pierduse doua finale in ultimele 3 saptamani, la Washington si Montreal, unde fusese infrant de catre Nick Kyrgios, respectiv Rafael Nadal, in fata caruia rusul a admis ca nu a avut nicio sansa de victorie.

Daniil Medvedev, pentru prima oara in top 5 ATP

La varsta de numai 23 de ani, Medvedev reuseste in urma acestui parcurs senzational pe care le-a avut la cele trei turnee nord-americane sa patrunda in prima parte a clasamentului ATP. In top 5 se mai regasesc acum Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer si Dominic Thiem.

"Este o performanta uriasa, sa intru in top 5, la 3 saptamani dupa ce am intrat in top 10. Cand m-a intrebat cineva despre urcarea mea in top 10, i-am raspuns ca ar fi bine sa rezist acolo pentru o perioada mai lunga. Acum sunt in top 5. Este ceva enorm. Am depasit campioni mari, precum Zverev sau Nishikori. E un lucru imens", a spus Medvedev dupa finala de la Cincinnati.

Sfarsit de era pentru Federer, Nadal si Djokovic?

Turneul de la Cincinnati a produs cateva surprize demne de luat in seama in vederea modului in care va decurge viitorul apropiat in circuitul ATP. Intai, Rublev l-a spulberat pe Federer in doar 62 de minute de joc, dupa care Medvedev l-a invins pe Novak Djokovic pentru a doua oara in acest an.

Medvedev a ajuns la al cincilea titlu ATP castigat in cariera, dupa cele de la Tokyo, Winston-Salem, Sydney (toate 3 in 2018) si Sofia (2019).

Pentru Daniil Medvedev urmeaza acum turneul de la Flushing Meadows, ultimul grand slam al anului, pe care il va incepe din pozitia de cap de serie numarul 5.