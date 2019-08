US OPEN 2019 | Romania are 7 jucatoare inscrise in calificari, doua dintre ele au meci direct! Programul si cum arata lupta pentru tabloul principal

Romania are 7 reprezentante in calificarile de la US Open.

Autor: Marcu Czentye

Romania are nu mai putin de 7 jucatoare inscrise in calificarile de la US Open. Pentru a accede pe tabloul principal, fiecare jucatoare este nevoita sa castige in perioada 19-23 august 3 meciuri consecutiv. Surpriza tragerii la sorti a facut ca doua sportive din tara noastra, Gabriela Ruse si Alexandra Cadantu sa se confrunte in primul tur al calificarilor.

• Irina Begu, nr. 91 WTA si favorita numarul 3 in calificarile de la US Open, o va infrunta pe P. Ozgen din Turcia. In semifinale, Begu s-ar putea duela cu Jana Cepelova, cea care a invins-o pe Simona Halep in primul tur la Wimbledon 2015.

• Patricia Tig, nr. 138 WTA si favorita nr. 26 in calificari va juca cu V. Savinykh din Rusia.

• Ana Bogdan, nr. 141 WTA si favorita nr. 28 in calificari va avea parte de un prim tur dificil: isi va masura fortele cu americanca Bethanie Mattek-Sands, multipla castigatoare de turnee de mare slem la dublu, inclusiv la dublu mixt, unde s-a impus la Australian Open in 2012 alaturi de Horia Tecau.

• Gabriela Ruse, nr. 179 WTA o va avea ca adversara in primul tur al calificarilor tocmai pe Alexandra Cadantu, nr. 254 WTA. Ruse conduce scorul intalinirilor directe cu 2-0.

• Irina Bara, nr. 194 WTA, la fel ca Ana Bogdan, va juca cu o oponenta de clasa mondiala, anume Kirsten Flipkens.

• Jacqueline Cristian, nr. 209 WTA va juca in primul tur cu Garcia-Perez, dar ar putea avea un traseu dificil, in semifinalele calificarilor fiind probabil sa o astepte Varvara Lepchenko, o jucatoare cu multe prezente la turneele de mare slem.

Programul meciurilor din turul 1 al calificarilor

19 august

18:00 – Irina Begu vs. P. Ozgen

19:30 – Patricia Tig vs. V. Savinykh

22:30 – Gabriela Ruse vs. Alexandra Cadantu

20 august

18:00 – Irina Bara vs. Kirsten Flipkens

18:00 – Jacqueline Cristian vs. Garcia-Perez

18:00 – Ana Bogdan vs. Bethanie Mattek-Sands